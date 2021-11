Indonesia Masters: Kalahkan Ganda Selandia Baru, Zachariah/Hediana ke 16 Besar

Selasa, 16 November 2021 | 14:02 WIB

Oleh : Jaja Suteja / JAS

Nusa Dua, Beritasatu.com - Ganda campuran Indonesia, Zachariah Josiahno Sumanti/Hediana Julimarbela, sukses melaju ke 16 besar Indonesia Masters 2021, setelah menundukkan lawannya dari Selandia Baru, Selasa (16/11/2021) di di Bali International Convention Centre & Westin Resort, Nusa Dua, Bali.

Zachariah/Hediana menundukkan pasangan Oliver Leydon-David/Anona Pak dengan skor 21-15 dan 21-10 dalam waktu 35 menit. Hasil ini tergolong mengejutkan karena peringkat Zachariah/Hediana sebenarnya jauh di bawah Leydon-David/Pak.

Zachariah/Hediana kini menempati posisi ke-114, sementara Leydon-David/Pak berada di posisi ke-60 peringkat BWF. Kedua ganda ini sudah pernah bertemu sebelumnya yakni di Orleans Masters 2021 bulan Maret lalu. Saat Zachariah/Hediana menyerah karena cedera. Dengan demikian, skor pertemuan antara keduanya menjadi 1-1.

Dalam pertandingan sebelumnya pada Selasa (16/11), dua wakil Indonesia tumbang yakni ganda campuran Alfian Eko Prasetya/Masita Mahmudin dan tunggal putra Tommy Sugiarto. Eko/Masita menyerah kepada pasangan Inggris Marcus Ellis/Lauren Smith 18-21, 15-18. Sedangkan Tommy tumbang di tangan unggulan pertama Kento Momota 12-21, 16-21.

Beberapa wakil Indonesia lainnya juga akan tampil hari ini termasuk ganda putra terbaik dunia, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo dan pasangan Fajar Alfian/M Rian Ardianto.

Marcus/Kevin akan menghadapi pasangan Korea Choi Sol Gyu/Kim Won Ho. Ini akan menjadi pertemuan kedua setelah yang pertama dimenangkan "The Minions". Sedangkan Fajar/Rian harus bertemu dengan rekannya, M Shohibul Fikri/Bagas Maulana.

Hasil dan Jadwal Wakil Indonesia di Indonesia Masters, Selasa (16/11):

Lapangan 1

Alfian Eko Prasetya/Masita Mahmudin vs Marcus Ellis/Lauren Smith 18-21, 15-18

Tommy Sugiarto vs Kento Momota 12-21, 16-21

Zachariah Josiahno Sumanti/Hediana Julimarbela vs Oliver Leydon Davis/Anona Pak 21-15, 21-10

Fajar Alfian/M Rian Ardianto vs M Shohibul Fikri/Bagas Maulana

Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya vs Choi Sol Gyu/Kim Won Ho

Melani Mamahit/Tryola Nadia vs Gabriela Stoeva/Stefani Stoeva

Lapangan 2

Ruselli Hartawan vs Akane Yamaguchi

Fitriani vs Clara Azurmendi

Sabar Karyaman Gautama/M Reza Pahlevi Isfahani vs Tan Kian Meng/Tan Wee Kiong

Chico Aura Dwi Wibowo vs Angus Ng Ka Long

