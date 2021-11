Indonesia Masters: Kejutan, Fikri/Bagas Tumbangkan Fajar/Rian

Selasa, 16 November 2021 | 15:00 WIB

Oleh : Jaja Suteja / JAS

Nusa Dua, Beritasatu.com - Kejutan terjadi ketika ganda putra, Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana menundukkan pasangan yang berperingkat lebih baik Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dan melaju ke 16 besar Indonesia Masters, Selasa (16/11/2021) di Bali International Convention Centre & Westin Resort, Nusa Dua, Bali.

Fikri/Bagas menundukkan unggulan keempat yang juga rekan sepelatnas mereka itu dengan skor 13-21, 21-18, dan 22-20 dalam waktu 61 menit. Skor pertemuan kedua pasangan di pertandingan resmi kini menjadi 1-0 untuk Fikri/Bagas. Sebelumnya kedua pasangan memang belum pernah bertemu.

Fajar/Rian memiliki peringkat BWF yang jauh lebih tinggi dibanding Fikri/Bagas. Fajar/Rian berada di urutan keenam dunia, sementara Fikri/Bagas di posisi ke-31. Namun Fikri/Bagas menunjukkan ketahanan mental mereka meski sempat tertinggal di gim pertama.

Fajar/Rian memulai dengan bagus pada gim pertama. Mereka terus memimpin sampai akhirnya mengakhiri gim pertama dengan 21-13. Pertarungan alot terjadi pada gim kedua. Fikri/Bagas pantang menyerah meski sudah tertinggal pada gim pertama. Pasangan peringkat ke-31 tersebut akhirnya mampu mengakhiri set kedua ini dengan 21-18.

Pertarungan di gim ketiga pun berlangsung seru. Meski sempat tertinggal Fikri/Bagas sempat menyamakan kedudukan menjadi 3-3. Mereka kemudian bahkan mencapai poin lima lebih dahulu dan sempat memimpin 8-6. Namun Fajar/Rian kemudian berhasil menyamakan kedudukan menjadi 10-10. Mereka bahkan berbalik unggul 11-10 saat interval di gim ketiga.

Bermain lebih tenang dan mengandalkan smes keras membawa Fajar/Rian unggul hingga 14-11. Namun kegigihan Fikri/Bagas membuat mereka bisa mempertipis selisih menjadi 14-15. Fikri/Bagas bahkan mampu menyamakan kedudukan menjadi 18-18 dan bahkan memimpin 19-18. Namun kemudian Fajar/Rian mampu menyamakan skor menjadi 19-19. Meski demikian Fikri/Bagas akhirnya menyelesaikan gim ketiga dengan 22-20.

Dengan demikian Fikri/Bagas menyusul wakil Indonesia lainnya yakni Zachariah Josiahno Sumanti/Hediana Julimarbela ke 16 besar Indonesia Masters. Zachariah/Hediana melaju ke putaran kedua setelah menundukkan wakil Selandia Baru, Oliver Leydon Davis/Anona Pak, 21-15 dan 21-10.

Sementara dua wakil Indonesia lainnya yang bermain hari ini tumbang yakni ganda campuran Alfian Eko Prasetya/Masita Mahmudin dan tunggal putra, Tommy Sugiarto.

Eko/Masita menyerah kepada pasangan Inggris Marcus Ellis/Lauren Smith 18-21, 15-18. Sedangkan Tommy tumbang di tangan unggulan pertama asal Jepang, Kento Momota 12-21, 16-21.

Hasil dan Jadwal Wakil Indonesia di Indonesia Masters, Selasa (16/11):

Lapangan 1

Alfian Eko Prasetya/Masita Mahmudin vs Marcus Ellis/Lauren Smith 18-21, 15-18

Tommy Sugiarto vs Kento Momota 12-21, 16-21

Zachariah Josiahno Sumanti/Hediana Julimarbela vs Oliver Leydon Davis/Anona Pak 21-15, 21-10

M Shohibul Fikri/Bagas Maulana vs Fajar Alfian/M Rian Ardianto 13-21, 21-18, dan 22-20

Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya vs Choi Sol Gyu/Kim Won Ho

Melani Mamahit/Tryola Nadia vs Gabriela Stoeva/Stefani Stoeva

Lapangan 2

Ruselli Hartawan vs Akane Yamaguchi

Fitriani vs Clara Azurmendi

Sabar Karyaman Gautama/M Reza Pahlevi Isfahani vs Tan Kian Meng/Tan Wee Kiong

Chico Aura Dwi Wibowo vs Angus Ng Ka Long

Sumber: BWF