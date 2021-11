Indonesia Masters: 4 Wakil Indonesia Berjuang di Perempat Final

Jumat, 19 November 2021 | 06:42 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Nusa Dua, Beritasatu.com – Empat wakil Indonesia akan berjuang di babak perempat final Indonesia Masters 2021 di Nusa Dua, Bali, Jumat (19/11/2021). Dua wakil Indonesia diantaranya harus saling bentrok yakni di nomor ganda putra yang mempertemukan Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo dengan Pramudya Kusumawardhana/Yeremia Erich Yoche Rambitan.

Ini akan menjadi pertemuan pertama kedua pasangan. Meski terpaut jauh dari peringkat, Pramudya/Yeremia yang menempati peringkat 34 masih terbuka peluang untuk mengalahkan pasangan peringkat satu dunia tersebut.

Selain itu wakil Indonesia lainnya yakni ganda campuran, Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja akan menghadapi unggulan ketiga Yuta Watanabe/Arisa Higashino. Ini menjadi ujian berat buat Hafiz/Gloria yang baru sekali menang dalam lima pertemuan terakhir dengan wakil Jepang tersebut.

Satu wakil Indonesia lainnya yang lolos ke perempat final adalah pasangan Greysia Polii/Apriyani Rahayu. Unggulan kedua itu akan menghadapi ganda Thailand, Puttita Supa Jirakul/Sapsiree Taerattanachai.

Greysia/Apriyani berada di atas angin untuk bisa menang lantaran belum pernah kalah dalam tiga pertemuan dengan unggulan ke delapan tersebut.

BACA JUGA Indonesia Masters: Hanya 4 Wakil Tuan Rumah di Perempat Final

Empat wakil Indonesia akan bermain di lapangan 1. Babak perempat final akan dimulai pukul 12.00 WIB.

Jadwal Perempat Final

Ganda Putra: Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Pramudya Kusumawardhana/Yeremia Erich Yoche Rambitan

Ganda Campuran: Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja vs Yuta Watanabe/Arisa Higashino

Ganda Putri: Greysia Polii/Apriyani Rahayu vs Puttita Supa Jirakul/Sapsiree Taerattanachai

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com