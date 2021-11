Jaga Fokus, Razgatloglu Berambisi Menang di Superbike Mandalika

Jakarta, Beritasatu.com - Sirkuit Mandalika akan menjadi penentu gelar juara Superbike musim ini. Dua kandidat juara di balapan terakhir musim ini yaitu pembalap Pata Yamaha, Toprak Razgatlioglu dan pembalap Kawasaki Racing Team, Jonathan Rea.

Razgatlioglu berada di atas angin karena saat ini masih di puncak klasemen dengan keunggulan 30 poin atas Rea. Meski demikian, peluang Rea menyalip di tikungan akhir dan menjadi juara masih terbuka karena poin maksimal yang bisa diraih seorang pembalap akhir pekan nanti adalah 62.

Dengan situasi ini maka Razgatlioglu tidak bisa tenang. Dia dituntut untuk bisa finis terdepan. “Semua orang menanyakan pertanyaan yang sama. Rencana saya hanya fokus pada balapan karena saya mencoba berjuang untuk menang lagi. Ini lebih penting bagi saya. Saya sangat dekat untuk menjadi juara tetapi saya akan mencoba yang terbaik. Mungkin saya di posisi kedua, mungkin ketiga, mungkin saya menang. Kita lihat nanti," ujar Razgatlioglu.

Mengingat GP Mandalika menjadi balapan terakhir, maka Razgatlioglu bertekad menutupnya dengan kemenangan sekaligus memastikan gelar juara.

