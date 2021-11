Duo Thailand Tak Sangka Jadi Juara Indonesia Masters

Minggu, 21 November 2021 | 14:41 WIB

Oleh : Bernadus Wijayaka / BW

Nusa Dua, Beritasatu.com - Unggulan teratas ganda campuran asal Thailand, Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai merebut gelar juara turnamen bulutangkis Daihatsu Indonesia Masters 2021. Di final ajang berhadiah total US$ 600.000 itu, keduanya mengandaskan Tang Chun Man/Tse Ying Suet.

Dalam laga final yang digelar di lapangan Bali International Convention Centre & Westin Resort, Nusa Dua, Bali, Minggu (21/11/2021) siang, pasangan asal Negeri Gajah Putih itu memetik kemenangan atas unggulan kedelapan dari Hong Kong dengan skor 21-11, 21-12 dalam durasi 34 menit.

Dengan keberhasilannya itu, Dechapol/Sapsiree berhak membawa pulang hadiah US$ 44.400. Adapun Tang/Tse sebagai runner up menuai US$ 21.000.

"Kami tidak menyangka bisa menang. Karena di gim awal lawan cukup memberikan perlawanan," ujar Dechapol.

"Namun, setelah itu, kami bisa melakukan tekanan dan menyerang. Penampilan yang konsisten itu membuat lawan jadi lemah," imbuhnya.

Sapsiree mengaku sedikit kelelahan. Apalagi harus bermain dalam tempo lambat. Pasalnya, semalam Sapsiree harus bermain di semifinal ganda putri bersama Puttita Supajirakul.

"Saya kelelahan, tetapi tetap fokus dan konsisten saja. Senang rasanya bisa menang. Rasa lelah hilang," ujar Sapsiree. "Saya senang sekali, tetapi belum bisa santai. Harus bersiap turnamen berikut," imbuhnya.

Ganda andalan Thailand ini sebelumnya sukses menjuarai di turnamen Hylo German Open awal bulan ini. "Ingin santai dan relaks sejenak sebelum bersiap ke turnamen berikut," kata Dechapol. Sedianya, duet Negeri Gajah Putih ini akan bermain di SimInvest Indonesia Open 2021 pekan ini.

Sumber: BeritaSatu.com