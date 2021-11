Kento Momota Juara Tunggal Putra Indonesia Masters

Minggu, 21 November 2021 | 17:11 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Nusa Dua, Beritasatu.com - Pebulutangkis Jepang Kento Momota meraih gelar juara tunggal putra Indonesia Masters 2021. Gelar diraih Kento setelah di babak final mengalahkan Anders Antonsen di Nusa Dua, Bali, Minggu (21/11/2021).

Kento hanya butuh waktu selama 49 menit untuk bisa mengalahkan Antonsen dalam dua gim dengan skor 21-17, 21-11. Hasil ini memperpanjang rekor kemenangan Kento atas Antonsen menjadi 6-1.

Spesialnya, gelar yang diraih Kento di Bali ini menjadi yang pertama diraihnya di tahun 2021. Ini menjadi awal kebangkitan Kento yang sempat absen setahun dari bulutangkis setelah mengalami kecelakaan mobil.

Kento kembali menunjukkan permainan terbaiknya. Dia layak menjadi juara setelah selalu mengemas kemenangan dua gim sejak babak pertama Indonesia Masters.

Dengan sukses ini maka Kento berhak mengantongi hadiah uang tunai sebesar 42.000 US dolar. Sedangkan Antonsen sebagai runner up mengantongi hadiah sebesar 20.000 US dolar.

Gelar yang diraih Kento membuat Jepang berhasil merebut tiga gelar juara.

Gelar pertama Jepang diraih ganda putra lewat pasangan Takuro Hoki/Yugo Kobayashi yang mengalahkan Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo.

21-11. 17-21, 21-19. Lalu gelar kedua diraih ganda putra melalui pasangan Nami Matsuyama/Chiharu Shida yang mengalahkan pasangan Krea Jeong Na Eun/Kim Hye Jeong 21-9, 21-11.

Sumber: BeritaSatu.com