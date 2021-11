Indonesia Terbuka: 9 Wakil Indonesia Main Hari Ini

Selasa, 23 November 2021 | 07:09 WIB

Nusa Dua, Beritasatu.com – Setelah Indonesia Masters, kini Badminton Indonesia Festival berlanjut ke ajang Indonesia Terbuka 2021. Turnamen Indonesia Terbuka akan mulai bergulir pada hari ini, Selasa (23/11/2021) pagi mulai pukul 08.00 WIB.

Sebanyak 9 wakil Indonesia akan mulai berjuang di babak pertama pada hari ini. Salah satu pertandingan diantaranya langsung mempertemukan dua wakil Indonesia yakni di nomor ganda putri, pasangan Nita Violina Marwah/Putri Syaikah vs Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahya Pratiwi.

Selain itu ganda putra peringkat satu dunia, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo dan Gregoria Mariska Tunjung juga akan memulai perjuangannya hari ini.

Marcus/Kevin akan menghadapi pasangan Jepang, Keichiro Matsui/Yoshinori Takeuchi, siang nanti. Ini akan menjadi pertemuan pertama kedua pasangan.

Sedangkan Gregoria akan menghadapi wakil Thailand, Supanida Katethong. Gregoria sudah tiga kali menang dalam empat pertemuan dengan Supanida.

Selain itu juga akan bermain hari ini adalah tunggal putra Shesar Hiren Rhustavito yang menghadapi Sithhikom Thammasin. Shesar belum pernah kalah dalam dua pertemuan dengan Sithhikom.

Ujian berat langsung dihadapi wakil tunggal putri, Ruselli Hartawan yang bertemu An Seyoung. Sebelumnya An Se Young sukses menjadi juara di Indonesia Masters.

Jadwal Indonesia Terbuka, Selasa (23/11/2021).

Lapangan 1

Adnan Maulana/Mychelle Crhstine Bandaso vs Thom Gicquel/Delphie Delrue

Shesar Hiren Rhustavito vs Sitthikom Thammasing

Gregoria Mariska Tunjung vs Supanida Katethong

Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Keiichiro Matsui/Yoshinori Takeuchi

Nita Violina Marwah/Putri Syaikah vs Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahya Pratiwi

Ruselli Hartawan vs An Seyoung

Lapangan 2

Yulia Yosephine Susanto vs Phittayaporn Chaiwan

Zachariah Josiahno Sumanti/Hediana Julimarbela

