Adnan/Mychelle Melaju ke 16 Besar Indonesia Terbuka

Nusa Dua, Beritasatu.com – Ganda campuran Adnan Maulana/Mychelle Crhystine Bandaso menjadi wakil pertama Indonesia yang lolos ke babak 16 besar Indonesia Terbuka.

Ini setelah Adnan/Mychelle berhasil mengalahkan pasangan Prancis, Thom Gicquel/Delphie Delrue dalam babak pertama di Nusa Dua, Bali, Selasa (23/11/2021).

Adnan/Mychelle berhasil mengemas kemenangan 21-17, 21-17 dengan durasi 46 menit.

Selanjutnya di babak kedua, Adnan/Mychelle aan menghadapi pemenang antara Tan Kian Meng/Lai Pei Jing dan Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie.

Jadwal Indonesia Terbuka, Selasa (23/11/2021)

Lapangan 1

Adnan Maulana/Mychelle Crhstine Bandaso vs Thom Gicquel/Delphie Delrue 21-17, 21-17

Shesar Hiren Rhustavito vs Sitthikom Thammasing

Gregoria Mariska Tunjung vs Supanida Katethong

Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Keiichiro Matsui/Yoshinori Takeuchi

Nita Violina Marwah/Putri Syaikah vs Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahya Pratiwi

Ruselli Hartawan vs An Seyoung

Lapangan 2

Yulia Yosephine Susanto vs Phittayaporn Chaiwan

Zachariah Josiahno Sumanti/Hediana Julimarbela

