18 Wakil Indonesia Berlaga Hari Ini

Rabu, 24 November 2021 | 11:45 WIB

Oleh : Bernadus Wijayaka / BW

Nusa Dua, Beritasatu.com - Sebanyak 18 wakil Indonesia tampil pada hari kedua turnamen bulutangkis SimInvest Indonesia Open 2021 yang berlangsung Rabu (24/11/2021) di Bali International Convention Center, Nusa Dua, Bali.

Para pemain yang akan tampil pada hari kedua babak pertama turnamen berhadiah total US$ 850.000 tersebut, di antaranya di sektor ganda putra ada Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, dan Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana.

Selain itu, masih ada Panjer Aji Siloka Dadiara/Bryan Sidney Elohim, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan, serta Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan akan turun gelanggang.

Dari barisan tunggal putra, pemain andalan tuan rumah seperti Anthony Sinisuka Ginting, Jonatan Christie, Chico Aura Dwi Wardoyo, Henrikho Kho Wibowo, dan Tommy Sugiarto akan tampil.

Untuk sektor ganda campuran, Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti, Rinov Rivaldy/ Pitha Haningtyas Mentari, Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati, dan Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja siap unjuk kekuatan.

Adapun untuk sektor ganda putri dan tunggal putri, ada Melani Mamahit/Tryola Nadia serta Fitriani.

Partai pembuka laga wakil Indonesia lain akan tersaji partai Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani melawan rekannya sendiri Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana.

Pertandingan lainnya juga mempertemukan sesama wakil Indonesia di sektor ganda putra. Antara Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin dan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto.

Pemain ganda putra unggulan kedua, Hendra Setiawan/Muhammad Ahsan akan menghadapi juara Indonesia Masters 2021, Takuro Hoki/Yugo Kobayashi asal Jepang.

Ajang Indonesia Terbuka ini bisa menjadi revans untuk pasangan berjuluk The Daddies itu setelah pada ajang sebelumnya tersingkir di babak 16 besar dari ganda putra Jepang tersebut.

Dari sektor tunggal putra, peraih medali perunggu Olimpiade Tokyo 2020, Anthony Ginting akan menghadapi Christo Popov ( Prancis). Adapun Jonatan Christie akan menghadapi Daren Liew (Malaysia).

Untuk ganda campuran Jordan/Melati akan menghadapi Yujiro Nishikawa/Saori Ozaki asal Jepang.

Para pemain Indonesia akan mulai bertanding pada pukul 12.00.

Jadwal pemain Indonesia di Indonesia Open 2021, Rabu (24/11/2021):

Lapangan 1:

Ganda Putri: Melani Mamahit/Tryola Nadia vs Vivian Hoo/Lim Chiew Sien (Malaysia)

Ganda Putra: Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Takuro Hoki/Yugo Kobayashi (Jepang)

Tunggal Putra: Anthony Sinisuka Ginting vs Christo Popov (Prancis)

Ganda Putra: Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan vs Ben Lane/Sean Vendy (Inggris)

Ganda Putra: Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Mathias Christiansen/Alexandra Boje (Denmark)

Lapangan 2:

Ganda Putra: Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani vs Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana

Tunggal Putri: Fitriani vs Asuka Takahashi (Jepang)

Ganda Putra: Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

Ganda Putra: Panjer Aji Siloka Dadiara/Bryan Sidney Elohim vs Mahiro Kaneko/Yunosuke Kubota (Jepang)

Tunggal Putra: Jonatan Christie vs Daren Liew (Malaysia)

Ganda Campuran: Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs Yujiro Nishikawa/Saori Ozaki (Jepang)

Tunggal Putra: Tommy Sugiarto vs Wang Tzu Wei (Chinese Taipei)

Ganda Campuran: Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Chang Tak Ching/NG Wing Yung (Hong Kong)

Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja vs Oliver Leydon-Davis/Anona Pak (Selandia Baru)

Lapangan 3:

Tunggal Putra: Chico Aura Dwi Wardoyo vs Henrikho Kho Wibowo

Sumber: BeritaSatu.com