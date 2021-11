Ditaklukkan Juara Indonesia Masters, Ahsan/Hendra Tersingkir

Rabu, 24 November 2021 | 16:34 WIB

Oleh : Jaja Suteja / JAS

Nusa Dua, Beritasatu.com - Ganda putra Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, langsung tersingkir dari Indonesia Terbuka 2021 setelah ditaklukkan juara Indonesia Masters, Takuro Hoki/Yugo Kobayashi, Rabu (24/11/2021).

Bermain di Bali International Convention Center, Nusa Dua, Bali, Ahsan/Hendra menyerah dengan skor 21-23, 15-21, dan 15-21 dalam waktu 60 menit.

Permainan seru berlangsung sejak awal gim pertama. Kedua pasangan terlibat saling menyamakan kedudukan. Ahsan/Hendra kemudian mampu unggul 11-9 saat interval.

Bola tanggung yang disambar Ahsan membawa pasangan Indonesia unggul 13-11. Pengembalian bola yang prima beberapa kali membuat ganda Jepang membuat bola anggung yang disambar oleh Ahsan maupun Hendra, sehingga mereka mampu unggul empat poin menjadi 16-12.

BACA JUGA Kalah Lagi di Babak Pertama, Fitriani Tak Konsisten

Namun beberapa kali kesalahan membuat mereka tertinggal 16-17. Ahsan/Hendra sempat menyamakan kedudukan menjadi 17-17 namun kemudian tertinggal 17-18. Pasangan Jepang kemudian memimpin 20-18 namun Ahsan/Hendra bisa menyamakan skor menjadi 20-20. Namun Ahsan/Hendra kemudian menyerah 21-23 dalam waktu 18 menit di gim pertama.

Pertarungan sengit kembali belangsung di gim kedua. Kejar-mengejar poin tetap terjadi. Namun Ahsan/Hendra kembali bisa unggul 11-19 saat interval. Ahsan/Hendra kemudian berhasil menyelesaikan gim kedua ini dengan 21-15 dalam waktu 17 menit. Pertandingan pun harus diselesaikan dengan menggelar gim ketiga untuk menentukan pemenang.

Pada gim ketiga, kedua pasangan kembali terlibat duel seru. Namun Ahsan/Hendra kemudian tertinggal 3-6. Indonesia kemudian berhasil menambah 3 poin beruntun sehingga skor pun imbang 6-6 dan smes Ahsan membawa mereka memimpin 7-6.

Namun kemudian pasangan Jepang kembali bisa menyamakan kedudukan menjadi 7-7. Permainan net yang cepat dari Hendra membawa mereka unggul 9-7. Ahsan/Hendra kemudian unggul tipis 11-10 saat interval.

Sempat terjadi reli panjang saat kedudukan 12-10. Namun kegagalan Hoki menyeberangkan kok di bibir net membuat Indonesia menambah keunggulan menjadi 13-10.

Pasangan Jepang kemudian menyamakan kedudukan menjadi 14-14 bahkan unggul 18-14. Ahsan/Hendra akhirnya menyerah 15-21 pada gim ketiga ini.

Hasil dan Jadwal pemain Indonesia di Indonesia Open 2021, Rabu (24/11/2021):

Lapangan 1:

Ganda Putri: Melani Mamahit/Tryola Nadia vs Vivian Hoo/Lim Chiew Sien (Malaysia) 21-15, 8-21, 10-21

Ganda Putra: Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Takuro Hoki/Yugo Kobayashi (Jepang) 21-23, 15-21,

Tunggal Putra: Anthony Sinisuka Ginting vs Christo Popov (Prancis)

Ganda Putra: Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan vs Ben Lane/Sean Vendy (Inggris)

Ganda Putra: Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Mathias Christiansen/Alexandra Boje (Denmark)

Lapangan 2:

Ganda Putra: Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana vs Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani 21-18 22-20

Tunggal Putri: Fitriani vs Asuka Takahashi (Jepang) 14-21, 21-14, 11-21

Ganda Putra: Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin 21-17, 22-20

Ganda Putra: Panjer Aji Siloka Dadiara/Bryan Sidney Elohim vs Mahiro Kaneko/Yunosuke Kubota (Jepang) 14-21, 11-21

Tunggal Putra: Jonatan Christie vs Daren Liew (Malaysia)

Ganda Campuran: Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs Yujiro Nishikawa/Saori Ozaki (Jepang)

Tunggal Putra: Tommy Sugiarto vs Wang Tzu Wei (Chinese Taipei)

Ganda Campuran: Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Chang Tak Ching/NG Wing Yung (Hong Kong)

Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja vs Oliver Leydon-Davis/Anona Pak (Selandia Baru)

Lapangan 3:

Tunggal Putra: Chico Aura Dwi Wardoyo vs Henrikho Kho Wibowo 21-11, 21-18

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com