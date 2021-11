Indonesia Terbuka: Jojo dan Praveen/Melati Lolos ke 16 Besar

Rabu, 24 November 2021 | 17:10 WIB

Oleh : Jaja Suteja / JAS

Nusa Dua. Beritasatu.com - Dua wakil Indonesia, Jonatan Christie atau Jojo dan Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti lolos ke 16 besar Indonesia Terbuka 2021 setelah menang dalam pertandingan Rabu (24/11/2021).

Jojo melaju setelah menundukkan Daren Liew dari Malaysia dengan skor 21-14, 21-15. Unggulan keenam ini menaklukkan pebulutangkis peringkat 36 BWF tersebut dalam waktu 35 menit.

Sementara Praveen/Melati tak butuh waktu banyak untuk memastikan diri lolos ke putaran selanjutnya setelah lawan mereka Yujiro Nishikawa/Saori Ozaki dari Jepang menyerah karena salah satu mengalami cedera dan tak bisa melanjutkan pertandingan.

Saat dinyatakan sebagai pemenang, Praveen/Melati sudah unggul 1-0. Di babak 16 besar, Praveen/Melati akan menghadapi pemenang antara ganda Denmark, Mathias Christiansen/Alexandra Boje melawan wakil Indonesia Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari.

Sementara Jojo akan melanjutkan perjuangannya di Indonesia Terbuka dengan melawan pemain yang juga asal Indonesia Chico Aura Dwi Wardoyo. Chico lolos ke babak 16 besar setelah menaklukkan pemain Indonesia lainnya, Henrikho Kho Wibodo, 21-11, 21-18.

Hasil dan Jadwal pemain Indonesia di Indonesia Open 2021, Rabu (24/11/2021):

Lapangan 1:

Ganda Putri: Melani Mamahit/Tryola Nadia vs Vivian Hoo/Lim Chiew Sien (Malaysia) 21-15, 8-21, 10-21

Ganda Putra: Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Takuro Hoki/Yugo Kobayashi (Jepang) 21-23, 15-21,

Tunggal Putra: Anthony Sinisuka Ginting vs Christo Popov (Prancis)

Ganda Putra: Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan vs Ben Lane/Sean Vendy (Inggris)

Ganda Putra: Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Mathias Christiansen/Alexandra Boje (Denmark)

Lapangan 2:

Ganda Putra: Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana vs Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani 21-18 22-20

Tunggal Putri: Fitriani vs Asuka Takahashi (Jepang) 14-21, 21-14, 11-21

Ganda Putra: Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin 21-17, 22-20

Ganda Putra: Panjer Aji Siloka Dadiara/Bryan Sidney Elohim vs Mahiro Kaneko/Yunosuke Kubota (Jepang) 14-21, 11-21

Tunggal Putra: Jonatan Christie vs Daren Liew (Malaysia) 21-14, 21-15

Ganda Campuran: Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs Yujiro Nishikawa/Saori Ozaki (Lawan menyerah karena cedera)

Tunggal Putra: Tommy Sugiarto vs Wang Tzu Wei (Chinese Taipei)

Ganda Campuran: Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Chang Tak Ching/NG Wing Yung (Hong Kong)

Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja vs Oliver Leydon-Davis/Anona Pak (Selandia Baru)

Lapangan 3:

Tunggal Putra: Chico Aura Dwi Wardoyo vs Henrikho Kho Wibowo 21-11, 21-18

Sumber: BeritaSatu.com