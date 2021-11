Ditundukkan Ganda Denmark, Rinov/Pitha Gagal ke 16 Besar

Rabu, 24 November 2021 | 21:10 WIB

Oleh : Jaja Suteja / JAS

Nusa Dua, Beritasatu.com - Ganda campuran Indonesia, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari, gagal melaju ke babak 16 besar Indonesia Terbuka 2021 setelah ditundukkan wakil Denmark, Mathias Christiansen/Alexandra Boje, Rabu (24/11/2021).

Bermain di Bali International Convention Centre & Westin Resort, Nusa Dua, Bali, Rinov/Pitha menyerah kepada ganda peringkat ke-15 itu dengan skor 14-21, 21-13, dan 16-21. Mereka gagal meraih tiket putaran selanjutnya setelah berjuang 59 menit.

Pada gim pertama, Rinov/Pitha yang memiliki peringkat BWF lebih rendah dibanding lawannya, gagal menandingi Christiansen/Boje. Mereka terus tertinggal dan akhir menyerah 14-21 di gim pertama.

Namun pada gim kedua, penghuni peringkat ke-20 BWF itu bangkit. Mereka berhasil mengendalikan permainan dan tak lagi sering melakukan kesalahan sendiri. Smes dan penempatan bola Rinov/Pitha beberapa kali membuat mereka berhasil menghasilkan poin. Mereka pun berbalik unggul 21-13 dalam gim kedua ini dan memaksa pertandingan harus diselesaikan dengan gim ketiga.

Memasuki gim ketiga pertarungan seru kembali terjadi. Namun kemudian Rinov/Pitha tak mampu mengulang performa pada gim kedua. Mereka terus ditekan dan menyerah 16-21 pada gim ketiga ini.

Sebelum bertemu di Indonesia Terbuka malam ini, kedua pasangan pernah dua kali berhadapan dan saling mengalahkan. Rinov/Pitha menyerah dalam perjumpaan pertama mereka yakni di Jepang Terbuka 2019, Saat itu Rinov/Pitha menyerah 21-16, 8-21, dan 17-17.

Mereka membalasnya di Taiwan Terbuka di tahun yang sama. Dalam event ini Rinov/Pitha menang 13-21, 21-19, 21-16.

Hasil Pemain Indonesia di Indonesia Open 2021, Rabu (24/11/2021):

Lapangan 1:

Ganda Putri: Melani Mamahit/Tryola Nadia vs Vivian Hoo/Lim Chiew Sien (Malaysia) 21-15, 8-21, 10-21

Ganda Putra: Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Takuro Hoki/Yugo Kobayashi (Jepang) 21-23, 15-21,

Tunggal Putra: Anthony Sinisuka Ginting vs Christo Popov (Prancis) 17-21, 18-21

Ganda Putra: Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan vs Ben Lane/Sean Vendy (Inggris) 18-21 21-17 21-9

Ganda Campuran: Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Mathias Christiansen/Alexandra Boje (Denmark) 14-21, 21-13, 16-21

Lapangan 2:

Ganda Putra: Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana vs Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani 21-18 22-20

Tunggal Putri: Fitriani vs Asuka Takahashi (Jepang) 14-21, 21-14, 11-21

Ganda Putra: Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin 21-17, 22-20

Ganda Putra: Panjer Aji Siloka Dadiara/Bryan Sidney Elohim vs Mahiro Kaneko/Yunosuke Kubota (Jepang) 14-21, 11-21

Tunggal Putra: Jonatan Christie vs Daren Liew (Malaysia) 21-14, 21-15

Ganda Campuran: Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs Yujiro Nishikawa/Saori Ozaki (Lawan menyerah karena cedera)

Tunggal Putra: Tommy Sugiarto vs Wang Tzu Wei (Chinese Taipei) 17-21, 17-21

Ganda Campuran: Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Chang Tak Ching/NG Wing Yung (Hong Kong) 20-22, 21-16, 16-21.

Ganda Campuran: Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja vs Oliver Leydon-Davis/Anona Pak (Selandia Baru) 21-17 21-16

Lapangan 3:

Tunggal Putra: Chico Aura Dwi Wardoyo vs Henrikho Kho Wibowo 21-11, 21-18

Sumber: BeritaSatu.com