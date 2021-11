Hantam Knicks, Suns 15 Kali Menang Beruntun

Basket NBA

Sabtu, 27 November 2021 | 10:03 WIB

Oleh : Surya Lesmana / LES

New York, Beritasatu.com - Devin Booker mencetak 32 poin saat klubnya Phoenix Suns mengalahkan New York Knicks 118-97 pada pertandingan basket NBA di Madison Square Garden, New York, Sabtu (27/11/2021) WIB. Hasil itu membuat Suns mampu mengulang rekor kemenangan beruntun tepanjang kedua dalam sejarah NBA.

Rekan Booker, Chris Paul mencetak 14 poin dan 10 assists untuk Suns, yang meningkat rekor menang kalahnya menjadi 16-3. Juara Wilayah Barat musim lalu ini akan mencoba untuk menyelesaikan perjalanan tandang empat pertandingan mereka dengan menghadapi Brooklyn Nets yang memimpin di wilayah Timur, pada Minggu (28/11/2021).

BACA JUGA Basket NBA, Suns Bangkit di Kuarter 3 untuk Hentikan Pelicans

Suns juga pernah meraih kemenangan beruntun 15 kali di musim 2006/2007. Mereka juga memegang rekor kemenangan beruntun terbanyak di NBA, 17 kali.

Berbeda dengan dua pertandingan sebelumnya, di mana Suns harus susah payah mengalahkan San Antonio Spurs dan Cleveland Cavaliers, mereka menguasai sebagian besar jalannya pertandingan di Madison Square Garden. Mereka unggul di tiga kuarter terakhir dan memimpin sebanyak 24 poin.

Kemba Walker mencetak 17 poin untuk Knicks, yang kalah tujuh pertandingan dari Phoenix sejak musim 2017-18.

Booker mencetak 21 poin s untuk Suns di dua kuarter awal, dan membawa Suns memimpin 57-44 di akhir babak pertama.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: ESPN