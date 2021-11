2 Wakil Thailand Raih Tiket Final Indonesia Terbuka

Sabtu, 27 November 2021 | 14:44 WIB

Nusa Dua, Beritasatu.com - Dua wakil Thailand yakni ganda campuran Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai dan Ratchanok Intanon, lolos ke final Indonesia Terbuka 2021 setelah menundukkan lawan-lawannya, Sabtu (27/11/2021) di Nusa Dua, Bali.

Ganda campuran unggulan pertama, Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai, lolos ke final setelah menundukkan wakil Korea Selatan Ko Sung Hyun/Eom Hye Won.

Pasangan Thailand harus bekerja keras sebelum menundukkan Ko/Eom. Mereka harus bermain tiga gim yang menghabiskan waktu 1 jam 20 menit dan menang dengan skor 21-17, 18-21, 21-14.

Sementara tunggal putri, Ratchanok Intanon, juga bakal tampil di partai pemungkas setelah mengalahkan wakil India Pusarla V Sindhu juga dengan tiga gim, 15-21, 21-9, 21-14. Di final dia akan bertemu pebulutangkis Korea Selatan, An Seyoung.

Pada partai final Minggu (28/1/2021), Puavaranukroh/Taerattanachai akan melawan pemenang semifinal lainnya yakni antara unggulan ketiga Yuta Watanabe/Arisa Higashino dari Jepang melawan pasangan Denmark Mathias Christiansen/Alexandra Boje.

Christiansen/Boje adalah pasangan yang menghentikan langkah 3 ganda Indonesia. Pada babak pertama, mereka menundukkan Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari 21-14, 13-21, 21-16. Lalu, babak kedua, Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti juga disingkirkan dengan 23-21, 21-14.

Korban terakhir keganasan Christiansen/Boje adalah Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja. Unggulan keenam turnamen Indonesia Open 2021 itu kalah di tangan Christiansen/Boje dengan skor 21-14, 11-21, 18-21.

Sementara pada pertandingan sebelumnya, wakil Korea Selatan An Seoyoung memastikan tiket final setelah menundukkan Pornpawee Chochuwong. An yang merupakan unggulan keempat ini menundukkan pebulutangkis Thailand tersebut 21-19, 21-19, dalam waktu 50 menit. Di babak final An akan menghadapi pemenang semifinal lainnya yakni antara wakil India Pusarla V Sindhu melawan Ratchanok Intanon dari Thailand.

Hasil Semifinal Indonesia Terbuka, Sabtu (27/11):

Tunggal Putri: An Seoyoung (Korsel) vs Pornpawee Chochuwong (Thailand) 21-19, 21-19

Ganda Campuran: Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai (Thailand) vs Ko Sung Hyun/Eom Hye Won (Korsel) 21-17, 18-21, 21-14

Tunggal Putri: Ratchanok Intanon (Thaikand) vs Pusarla V Sindhu 15-21, 21-9, 21-14

