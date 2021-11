Ditaklukkan Ganda Jepang, Greysia/Apriyani Gagal Juara

Indonesia Terbuka

Minggu, 28 November 2021 | 14:22 WIB

Oleh : Jaja Suteja / JAS

Nusa Dua, Beritasatu.com - Ganda putri Indonesia, Greysia Polii/Apriyani Rahayu, gagal menyabet gelar juara Indonesia Terbuka 2021 setelah dikalahkan wakil Jepang Nami Matsuyama/Chiharu Shida, Minggu (28/11/2021) di Nusa Dua, Bali.

Greysia/Apriyani menyerah kepada pasangan peringkat kesembilan BWF itu, 19-21 dan 19-21 dalam waktu 1 jam 5 menit. Pertandingan kedua pasangan banyak diwarnai reli-reli panjang dan perebutan poin yang sangat alot. Pertahanan tangguh dari Matsuyama/Shida juga menjadi salah satu faktor yang membawa mereka memenangkan pertandingan ini.

Dengan demikian Nami Matsuyama/Chiharu Shida mempu menyabet dua gelar dalam dua kejuaraan beruntun. Pasangan ini merupakan juga juara ganda putri Indonesia Masters 2021, pekan lalu.

Perebutan poin yang ketat terjadi sejak awal gim pertama. Kedua pasangan saling menyamakan skor hingga tiga kali. Sebuah bola tanggung dari Greysia dimaksimalkan pasangan Jepang hingga unggul 6-3.

Sebuah sambaran kok yang dilakukan Greysia mempertipis ketinggalan menjadi 6-8. Gerakan Greysia yang cepat saat memanfaatkan bola tanggung membuat pasnagan Indonesia kembali mempertipis ketertinggalan menjadi 9-10.

Greysia pula yang kemudian menyambar bola pengembalian Jepang dan menyamakan skor menjadi 10-10. Sebuah gerak tipu dari Apriyani membawa pasangan tuan rumah memimpin 11-10 saat interval.

Namun serangan gencar dari ganda Jepang membuat mereka kembali menyamakan skor menjadi 12-12. Sempat terjadi reli yang sangat panjang saat kedudukan 17-17 yang diwarnai 192 pukulan. Namun pengembalian yang keluar dari pemain Jepang membuat Greysia/Apriyani memimpin 18-17.

Perebutan skor terus berlangsung ketat sehingga Indonesia tertinggal 19-20. Tak lama kemudian pasangan Jepang menyelesaikan gim pertama dengan 21-19 dalam waktu 32 menit.

Kedua pasangan pernah bertemu dua kali sebelumnya dan semuanya dimenangkan Greysia/Apriyani. Kemenangan itu terjadi terjadi di Selandia Baru Terbuka 2017 dan Indonesia Masters 2020.

Gim kedua juga diwarnai perebutan poin yang ketat sejak awal. Greysia/Apriyani beberapa kali tertinggal hanya satu poin termasuk dalam posisi 5-6 dan 6-7. Namun kemudian Greysia/Apriyani mampu menyamakan kedudukan menjadi 7-7. Sebuah pengembalian lawan yang menyangkut di net membawa Greysia/Apriyani unggul 8-7.

Namun bola tanggung dari Apriyani membuat pasangan Jepang bisa menyamakan kedudukan menjadi 8-8. Greysia/Apriyani kemudian berhasil mempimpin menjadi 10-8. Pasangan Indonesia ini akhirnya unggul 11-9 saat interval. Mereka kemudian sempat unggul hingga 15-9.

Pukulan Greysia yang membawa mereka memimpin 16-12 membuat senar raketnya putus. Kesabaran Greysia/Apriyani dalam bermain membawa mereka terus meraih poin. Namun sebuah pulukan yang terburu-buru dari apriyani membuat pasangan Jepang mendekat menjadi 16-17 dan kemudian menyamakan kedudukan 17-17.

Sebuah pukulan yang menyangkut di net dari pasangan Jepang namun jatuh di bidang permainan Greysia/Apriyani membawa mereka unggul 18-17. Matsuyama/Shida akhirnya menyelesaikan gim ini dengan skor 21-19.

An Seyoung Juara Tunggal Putri

Sementara dalam partai final di nomor tunggal putri, An Seoung dari Korea Selatan menjadi juara setelah menundukkan Ratchanok Intanon, 21-17, 22-20 dalam waktu 46 menit. Bagi An ini adalah gelar kedua beruntun dalam dua kejuaraan.

Pebulutangkis berusia 19 tahun itu juga merupakan juara Indonesia Master 2021, sepekan lalu. Pada final dalam kejuaraan yang digelar di tempat yang sama, An menundukkan andalan Jepang, Akane Yamaguchi, 21-17, 21-19.

Hasil dan Jadwal Jadwal Final Indonesia Terbuka 2021, Minggu (28/11/2021):

Tunggal Putri: An Seyoung (Korea Selatan) vs Ratchanok Intanon (Thailand) 21-17, 22-20

Ganda Putri: Greysia Polii/Apriyani Rahayu (Indonesia) vs Nami Matsuyama/Chiharu Shida (Jepang) 19-21, 19-21

Ganda Campuran: Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai (Thailand) vs Yuta Watanabe/Arisa Higashino (Jepang)

Ganda Putra: Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo (Indonesia) vs Takuro Hoki/Yugo Kobayashi (Jepang)

Tunggal Putra: Loh Kean Yew (Singapura) vs Viktor Axelsen (Denmark)

