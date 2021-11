Bank Jateng Tuntaskan Borobudur Marathon 2021

Senin, 29 November 2021 | 10:51 WIB

Jakarta, Beritasatu.com– Borobudur Marathon 2021 Powered By Bank Jateng sukses diselenggarakan di masa era kenormalan baru dengan konsep hibrida. Acara yang berlangsung pada 27-28 November 2021 ini kembali menyatukan event secara virtual dan offline.

Pada tahun sebelumnya hanya mempertandingkan kelas elite yang diikuti 26 atlet Indonesia. Sementara tahun ini kelas elite diikuti 42 atlet elite Indonesia. Hadir sebagai juara pertama kelas elite putra, Agus Prayogo dengan catatan waktu 02.32.21. Sementara Odekta Elvina Naibaho menjadi juara pertama di kelas elite putri dengan catatan waktu 03.02.48

“Bank Jateng selalu berkomitmen penuh mendukung acara sport tourism seperti ini di Jawa Tengah. Kolaborasi kami bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Harian Kompas, dan Yayasan Borobudur Marathon menjadi penanda niatan untuk memajukan olahraga daerah lewat acara Borobudur Marathon 2021 Powered by Bank Jateng,” kata Direktur Keuangan Bank Jateng Dwi Agus Pramudya dalam keterangan tertulis, Senin (29/11/2021).

Selain kelas elite, sehari setelahnya pada 28 November 2021, Borobudur Marathon 2021 Powered by Bank Jateng melombakan Bank Jateng Tilik Candi 2021. Sebanyak 128 pelari pilihan berkompetisi mengelilingi Taman Lumbini Candi Borobudur sepanjang 21 km. Peserta memperebutkan hadiah dengan total Rp 55 juta.

Keluar sebagai pemenang Bank Jateng Tilik Candi 2021 pada Men’s Category adalah Irmansah dengan catatan waktu 01.15.58, dan pada Women’s Category adalah Chandra Dewi dengan catatan waktu 01.49.53.

“Symphony of Energy menjadi sebuah semangat yang kami perkenalkan sebagai tema Borobudur Marathon 2021 Powered by Bank Jateng. Energi yang mempersatukan penyelenggara, sponsor, dan peserta diharapkan membawa dampak positif dan menjadi tolok ukur acara sport tourism massif yang diadakan pada era kenormalan baru,” jelas Liem Chie An Ketua Yayasan Borobudur Marathon.

