Jadi Ganda Terbaik Dunia, Ini Kata Greysia/Apriyani 

Jumat, 3 Desember 2021 | 21:30 WIB

Oleh : Jaja Suteja / JAS

Nusa Dua, Beritasatu.com - Pasangan ganda putri Indonesia, Greysia Polii/Apriyani Rahayu mengaku sangat gembira dinobatkan oleh Federasi Bulutangkis Dunia (BWF) sebagai Ganda Terbaik Dunia atau Pair of The Year. Penghargaan ini diberikan kepada Greysia/Apriyani atas performanya yang mengilap di sepanjang tahun ini.

Penobatan Greysia/Apriyani sebagai salah satu penerima penghargaan terbaik oleh BWF diumumkan di sela-sela penyelenggaraan turnamen bulutangkis HSBC BWF World Tour Finals 2021 Bali International Convention Center & Westin Resort, Nusa Dua, Bali, Jumat (3/12/2021).

BACA JUGA Greysia/Apriyani Terpilih Jadi Ganda Terbaik BWF

Federasi bulutangkis dunia tersebut memberikan penghargaan kepada Greysia/Apriyani atas prestasi luar biasa yang dicapai pada tahun ini. Pasangan ini telah mengukir prestasi besar dengan menggondol medali emas Olimpiade Tokyo 2020.

Greysia/Apriyani sukses di pesta olahraga paling akbar itu dengan menyingkirkan sejumlah pasangan terbaik dunia yang lebih diunggulkan, termasuk Chen Qing Chen/Jia Yi Fan asal Tiongkok di final pada 2 Agustus 2021. Dalam pertandingan yang bergulir selama 55 menit di Musashino Forest Sport Plaza, Tokyo, Jepang, Greysia/Apriyani menang 21-19, 21-15.

"Terima kasih kepada BWF atas penghargaan ini. Kami berharap untuk terus melakukan yang terbaik dan dapat melakukan banyak hal positif untuk masyarakat Indonesia dan semua orang yang mencintai bulutangkis," ucap Greysia.

Selain Greysia/Apriyani, wakil bulutangkis Indonesia lain yang juga mendapatkan penghargaan dari BWF adalah Leani Ratri Oktila yang terpilih sebagai Female Para Badminton Player of The Year atau Pemain Terbaik Para Bulutangkis Putri.

Berikut daftar lengkap peraih penghargaan:

1. BWF Male of The Year - Viktor Axelsen (Denmark)

2. BWF Female of The Year - Tai Tzu Ying (Taiwan)

3. BWF Pair of The Year - Greysia Polii/Apriyani Rahayu (Indonesia)

4. Most Improved Player of The Year - Lee Yang/Wang Chi-Lin (Taiwan)

5. Eddy Choong Most Promising Player - Kunlavut Vitidsarn (Thailand)

6. Male Para Badminton Player of The Year - Qu Zimo (Tiongkok)

7. Female Para Badminton Player of The Year - Leani Ratri Oktila (Indonesia)

8. Para Badminton Pair of The Year - Lucas Mazur/Faustine Noel (Prancis)

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com