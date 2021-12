Tercepat di FP2 GP Arab Saudi, Hamilton Tebar Ancaman

Jeddah, Beritasatu.com - Pembalap Mercedes Lewis Hamilton kembali mencatatkan waktu tercepat di Sirkuit Corniche, Jeddah, ketika memuncaki catatan waktu latihan bebas kedua Grand Prix Arab Saudi, Jumat (3/12/2021) petang waktu setempat.

Hamilton mencetak waktu 1:29,018 demi keunggulan 0,061 detik dari rekan satu timnya, Valtteri Bottas. Pierre Gasly juga kembali tampil cepat dengan mobil AlphaTauri setelah finis peringkat tiga 0,081 detik dari pemuncak sesi.

Sesi latihan kedua itu berakhir lebih awal setelah Charles Leclerc mengalami kecelakaan dalam kecepatan tinggi ketika mobil Ferrarinya menabrak pagar pembatas Tikungan 22 di lima menit terakhir.

Beruntung sang pembalap Monako tanpa cedera keluar dari mobilnya yang mengalami kerusakan parah. Ia menjadi pmebalap pertama yang mengalami kecelakaan di Sirkuit Jeddah itu setelah sesi FP1 berjalan lancar tanpa insiden berarti.

Sementara itu pemuncak klasemen sementara Max Verstappen mengeluh tak bisa membuat ban soft-nya bekerja di suhu yang optimal sebelum akhirnya finis peringkat empat dengan margin 0,195 detik.

Fernando Alonso memimpin serbuan tim Alpine di P5 dan rekan satu timnya Esteban Ocon di P6 sedangkan Carlos Sainz membawa Ferrarinya di P7.

Pembalap AlphaTauri Yuki Tsunoda sempat menjadi yang tercepat di sesi latihan petang sebelum akhirnya melorot ke P8 di depan pebalap Red Bull Sergio Perez dan Leclerc yang melengkapi posisi sepuluh besar.

Charles Leclerc went off into the barriers at Turn 22, causing an early end to FP2



Thankfully he was able to get out of the car himself and confirm he was ok#SaudiArabianGP πŸ‡ΈπŸ‡¦ #F1 pic.twitter.com/wif6Pau2N4