Greysia/Apriyani dan Marcus/Kevin Hadapi Ujian Berat

BWF World Tour Finals

Sabtu, 4 Desember 2021 | 08:01 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Bali, Beritasatu.com - Dua wakil Indonesia di BWF World Tour Finals, Greysia Polii/Apriyani Rahayu dan Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo akan menghadapi lawan berat di semifinal yang digelar hari ini, Sabtu (4/12/2021).

Greysia Polii/Apriyani Rahayu yang menjadi runner-up Grup A akan mengawali perjuanganya menghadapi juara Grup B Nami Matsuyama/Chiharu Shida dari Jepang. Keduanya akan bermain di partai kedua atau sekitar pukul 10.00 WIB.

Ini akan menjadi pertemuan keempat setelah di tiga laga sebelumnya, Greysia/Apriyani berhasil mengemas dua kemenangan. Namun performa pasangan Jepang sedang menanjak setelah memborong dua gelar juara di Indonesia Masters dan Indonesia Terbuka dalam dua pekan berturut-turut.

Selain itu Matsuyama/Shida juga menyapu bersih kemenangan di tiga laga grup.

Greysia/Apriyani sebelumnya sudah menegaskan siap menghadapi lawan yang dihadapi di babak empat besar.

"Saya dan Apri sudah sepakat, siapapun lawannya harus berjuang. Soal menang atau kalah tidak menjadi soal, asalkan persiapan dan bertanding maksimal," kata Greysia sebelumnya.

BACA JUGA Greysia/Apriyani Terpilih Jadi Ganda Terbaik BWF

Setelah Greysia/Apriyani, satu wakil Indonesia tersisa lainnya adalah Marcus/Kevin yang akan menghadapi peraih medali emas Olimpiade Tokyo, Lee Yang/Wang Chi-Lin dari Taiwan sekitar pukul 19.00 WIB.

Sebelumnya "The Minions" sudah berhasil mengalahkan Lee Yang/Wang Chi-Lin dalam pertemuan babak penyisihan Grup A.

Hasil undian semifinal BWF World Tour Finals 2021:

Ganda Campuran:

1. Yuta Watanabe/Arisa Higashino (Jepang) vs Tang Chun Man/Tse Ying Suet (Hong Kong)

2. Chan Peng Soon/Goh Liu Ying (Malaysia) vs Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai (Thailand)

Ganda Putri:

1. Kim Soyeong/Kong Heeyong (Korea Selatan) vs Gabriela Stoeva /Stefani Stoeva (Bulgaria)

2. Greysia Polii/Apriyani Rahayu (Indonesia) vs Nami Matsuyama/Chiharu Shida (Jepang)

Ganda Putra:

1. Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo (Indonesia) vs Lee Yang/Wang Chi-Lin (Taiwan)

2. Ong Yew Sin/Teo Ee Yi (Malaysia) vs Takuro Hoki/Yugo Kobayashi (Jepang)

Tunggal Putri:

1. Pornpawee Chochuwong (Thailand) vs An Se Young (Korea Selatan)

2. Pusarla V. Sindhu (India) vs Akane Yamaguchi (Jepang)

Tunggal Putra:

1. Viktor Axelsen (Dendmark) vs Lakshya Sen (India)

2. Kunlavut Vitidsarn (Thailand) vs Lee Zii Jia (Malaysia)

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com