Eersel Pertahankan Gelar, Fairtex Taklukkan Phogat

Sabtu, 4 Desember 2021 | 08:29 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Penantang atomweight peringkat 2, Stamp Fairtex mengalahkan peringkat ke-4 Ritu Phogat di ronde kedua untuk memenangkan final One Women's Atomweight World Grand Prix Championship. (Foto: istimewa)

Singapura, Beritasatu.com - Petarung Regian Eersel sukses mempertahankan gelar juara dunia One Lightweight Kickboxing melalui kemenangan keputusan terpisah atas Islam Murtazaev di laga One Championship bertajuk One: Winter Warriors, Jumat (3/12/2021) malam di Singapore Indoor Stadium.

Murtazaev agresif sejak awal, memanfaatkan kecepatan dengan kombinasinya yang mencolok. Eersel mengatur tempo dengan baik dan membalasnya dengan efisien. Kedua petarung memiliki momen mereka masing-masing yang cukup seimbang pada ronde kedua.

Eersel menjadi lebih hidup di ronde ketiga, saat dia menekan Murtazaev yang kelelahan di sepanjang dinding Circle. Ronde terakhir membuat petarung Belanda-Suriname semakin memantapkan dirinya ketika ia meraih kemenangan tipis, memperpanjang rekor kemenangannya menjadi 18 dan mencatatkan rekor 6-0 bersama One.

Dalam laga pendukung utama, penantang atomweight peringkat 2, Stamp Fairtex mengalahkan peringkat ke-4 Ritu Phogat di ronde kedua untuk memenangkan final One Women's Atomweight World Grand Prix Championship.

Phogat agresif dengan takedown-nya yang lebih awal, menutup jarak pada Stamp yang menyerang dengan tendangan dari jarak jauh. Namun, mantan juara dunia One Atomweight Muay Thai dan Kickboxing ini menunjukkan pertahanan takedown yang hebat, mencegah Phogat untuk memajukan posisinya.

Di ronde kedua, Stamp mengunci dengan triangle choke setelah Phogat membawanya ke matras. Dia kemudian dengan cepat beralih ke armbar dan memaksa lawannya untuk menyerah pada menit 2:14.

Hasil One: Winter Warriors

Kickboxing - Ringan: Regian Eersel kalahkan Islam Murtazaev melalui Keputusan Terpisah

MMA - Kelas Atom: Stamp Fairtex kalahkan Ritu Phogat melalui ubmission (Armbar) pada menit 2:14 ronde 2

Kickboxing - Kelas Bantam: Hiroki Akimoto kalahkan Qiu Jianliang melalui Keputusan Bulat

MMA - Lightweight: Dagi Arslanaliev kalahkan Timofey Nastyukhin melalui TKO pada detik 0:49 ronde 3

MMA - Heavyweight: Buchecha kalahkan Kang Ji Won melalui Submission (Rear-naked Choke) menit 2:27 ronde 1

MMA - Flyweight: Yuya Wakamatsu kalahkan Hu Yong melalui Keputusan Bulat

