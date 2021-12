Duo Jepang Penakluk Greysia/Apri Tantang Kim/Kong di Final

BWF World Tour

Sabtu, 4 Desember 2021 | 12:27 WIB

Oleh : Bernadus Wijayaka / BW

Nusa Dua, Beritasatu.com - Ganda putri Jepang, Nami Matsuyama/Chiharu Shida meraih tiket ke babak final ajang bulutangkis HSBC BWF World Tour Finals 2021. Tiket tersebut didapat setelah menaklukkan andalan tuan rumah, Greysia Polii/Apriyani Rahayu. Selanjutnya, mereka akan menantang Kim So Yeong/Kong Hee Yong (Korea Selatan) di final.

Bertanding di Bali International Convention Center & The Westin Resort, Nusa Dua, Sabtu (4/12/2021), Matsuyama/Shida menang atas Greysia/Apriyani dengan skor 21-14, 13-21, 23-21. Pekan lalu, pasangan Jepang itu juga mengalahkan Greysia/Apriyani di final Indonesia Open.

Pada pertandingan ini, juara Daihatsu Indonesia Masters 2021 dan SimInvest Indonesia Open 2021 itu terlihat mengambil inisiatif penyerangan sejak awal laga. Serangan yang dibangun Matsuyama/Shida berbuah manis hingga menang di gim pertama dengan skor 21-14.

Sayang di gim kedua pasangan berperingkat tujuh dunia itu kurang begitu fokus hingga akhirnya tertinggal dengan skor 13-21. Beruntung di gim ketiga, Matsuyama/Shida menemukan kembali bentuk permainan terbaiknya hingga bisa merebut kemenangan dengan skor ketat 23-21.

"Pada pertandingan ini kami belajar dari setiap pertandingan sebelumnya. Kami mencoba mengeluarkan permainan terbaik, dengan mencoba menekan perlahan-lahan untuk keluar sebagai pemenang," ungkap Shida.

Pada pertandingan ini, Matsuyama mengaku banyak mendapat tekanan dari pasangan Greysia/Apriyani. Pebulutangkis kelahiran 28 Juni 1998 itu mengakui dirinya bermain kurang begitu maksimal dalam menyerang dan bertahan.

"Saya bermain kurang maksimal pada hari ini. Pukulan saya kurang maksimal sehingga banyak diserang," ungkap Matsuyama.

Ditambahkan Shida, dirinya mengaku sempat terbawa pola permainan Greysia/Apriyani di gim kedua dan sulit menemukan pola permainan terbaiknya. Shida pun mengatakan, di gim ketiga berusaha bermain agresif untuk membalikkan keadaan.

BACA JUGA Greysia/Apriyani Gagal ke Final BWF World Tour Finals

"Di gim ketiga kami tampil dengan pola bermain agresif dan menekan," imbuh Shida.

Kemenangan atas Greysia/Apriyani itu pun mengantar Matsuyama/Shida lolos ke partai final HSBC BWF World Tour Finals 2021.

Pasangan Kim/Kong lolos ke partai puncak seusai lawannya yakni Gabriela Stoeva/Stefani Stoeva dari Bulgaria mundur akibat mengalami cedera.

Mengomentari lawan Kim Se Yeong/Kong Hee Yong di babak final turnamen berhadiah total US$ 1,5 juta ini pada Minggu (5/12/2021), Shida akan tampil all out. Pasalnya, setelah nyaris tiga pekan bertanding di Bali, keduanya belum mengeluarkan performa secara utuh.

BACA JUGA Greysia/Apriyani Tantang Ganda yang Tak Pernah Kalah di Bali

Selain itu, Matsuyama/Shida belum pernah menang dari dua pertemuan melawan Kim/Kong. "Sudah tiga pekan di sini, sudah waktunya tampil habis-habisan. Apalagi melawan Kim/Kong, harus tampil all out," ujar Shida.

"Saatnya untuk revans. Kami keluarkan segenap kemampuan untuk melawan Kim/Kong. Perbaiki fisik dan power agar bisa maksimal besok," tambah Matsuyama.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com