Kalahkan Wakil India, An Seyoung Torehkan Hat-trick

Minggu, 5 Desember 2021 | 14:48 WIB

Oleh : Jaja Suteja / JAS

Pebulutangkis Korea Selatan, An Seyoung. (Foto: Humas PP PBSI)

Nusa Dua, Beritasatu.com - Tunggal putri Korea Selatan, An Seyoung, sukses menyabet hat-trick atau juara di tiga turnamen beruntun setelah mengalahkan wakil India, Pusarla V Sindhu, di ajang BWF World Tour Finals 2021, Minggu (12/5/2021), di Nusa Dua, Bali.

Bagi An, ini merupakan gelar juara ketiga kalinya secara beruntun. Sebelumnya, pebulutangkis yang baru berusia 19 tahun ini menjadi juara di Indonesia Masters 2021 dan Indonesia Terbuka 2021.

Dalam final BWF World Tour Finals, An menundukkan pemain India berperingkat tujuh dunia itu dengan skor 21-16 dan 21-12 dalam waktu 39 menit.

BACA JUGA Ganda Campuran Thailand Juara dalam 3 Turnamen Beruntun

An mengawali gim pertama dengan keunggulan 4-0. Pusarla mengawali poin pertamanya setelah penempatan bola silang yang dia kirimkan ke depan bidang permainan lawan tak dapat dijangkau An. An terus melesat dan mengakhiri interval pertama dengan keunggulan 11-5.

An, yang kini berada di peringkat keenam dunia, terus mengumpulkan poin yang tak mampu dikejar pemain berusia 26 tahun itu. Pemain peringkat keempat dunia itu mengakhiri gim pertama ini dengan skor 21-16 dalam waktu 18 menit.

Memasuki gim kedua, Pusarla mampu memimpin dengan skor 2-0 lebih dulu. Namun An kemudian mampu menyamakan skor menjadi 2-2. Kedudukan juga juga sempat imbang kembali menjadi 4-4 setelah Pusarla sempat tertinggal.

Laga gim ketiga ini sempat diwarnai beberapa kali skor imbang. Setelah kedudukan 6-6, An kemudian melesat dengan mengumpulkan empat poin beruntun dan unggul 10-6. An kemudian unggul 11-8 saat interval. An pun tak lagi terkejar dan mengakhiri perlawanan Pusarla di gim kedua dengan 21-12.

Kedua pemain pernah dua kali bertemu sebelumnya dan semuanya dimenangkan An. Pertemuan tersebut semuanya terjadi di Denmark Terbuka yakni tahun 2019 dan 2021. Pada 2019, An menang 21-14 dan 21-17. Setahun kemudian di ajang yang sama An juga menang 21-11, 21-12.

An menjadi juara Indonesia Masters 2021 setelah di final menundukkan Akane Yamaguchi dari Jepang, 21-17 dan 21-19. Seminggu kemudian, dia juga tampil di partai puncak Indonesia Terbuka 2021. Pada partai pemungkas dia menundukkan unggulan kedua asal Thailand, Ratchanok Intanon, 21-17 dan 22-20.

Hasil dan Jadwal Final BWF World Tour Finals 2021

Ganda Putri: Kim So Yeong/Kong Hee Yong (Korea Selatan) vs Nami Matsuyama/Chiharu Shida (Jepang) 21-14, 21-14

Ganda Campuran: Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai (Thailand) vs Yuta Watanabe/Arisa Higashino (Jepang) 21-19, 21-11

Tunggal Putri: An Seyoung (Korea Selatan) vs Pusarla Venkata Sindhu (India) 21-16, 21-12

Ganda Putra: Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo (Indonesia) vs Takuro Hoki/Yugo Kobayashi (Jepang)

Tunggal Putra: Viktor Axelsen ( Denmark) vs Kunlavut Vitidsarn (Thailand)

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com