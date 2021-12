The Apprentice: One Championship Raih Penghargaan 

Selasa, 7 Desember 2021 | 09:26 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

"The Apprentice: One Championship Edition" (Foto: istimewa)

Singapura, Beritasatu.com - One Championship mengumumkan program reality show tanpa skrip yang sangat popular yaitu “The Apprentice: One Championship Edition” memenangkan dua penghargaan bergengsi dalam 2 ketagori sekaligus pada Asian Academy Creative Awards 2021 (AAA).

Dipersembahkan dalam acara virtual selama 2 malam, pihak akademi mengapresiasi "The Apprentice: One Championship Edition" sebagai yang terbaik program TV dan konten streamingnya di Asia.

BACA JUGA The Apprentice: One Championship Edition Berikan Banyak Pelajaran

“The Apprentice: One Championship Edition” berhasil mengalahkan program “Expedition: Asia” oleh channel Discovery untuk merebut penghargaan kategori Best Non-Scripted Entertainment (Terbaik dalam Kategori Hiburan Tanpa Skrip) dengan selisih yang sangat kecil dan juga memenangkan penghargaan untuk kategori Best Adaptation of an Existing Format. (Terbaik dalam Kategori Adaptasi Terhadap Program Yang Sudah Ada).

The Asian Academy Creative Awards adalah ajang penghargaan bergengsi untuk dunia kreatif di kawasan Asia Pasifik. Kehadirannya untuk memberikan apresiasi kepada industri kreatif sebagai pencapaian puncak atas karya-karya dalam bidang kreasi konten dan produksinya, memberikan penghargaan kepada karya-karya kreatif yang terbaik dalam pembuatannya sekaligus teknologi-teknologi yang diterapkannya dalam platform baik itu televisi, digital, streaming dan teknologi lainnya yang sedang berkembang saat sekarang.

“Season 1 ‘The Apprentice: one Championship Edition’ telah merengguh kesuksesan yang sangat masif sekali dan sekarang memperoleh penghargaan sebagai salah satu program televisi terbaik tahun 2021 di Asia adalah benar-benar sebuah kehormatan tertinggi untuk kita. Saya ingin berterima kasih kepada AAA untuk penghormatan ini dan tentunya saya juga berterima kasih kepada rekan produksi kami, Refinery Media dan pendirinya, Karen Seah, untuk kreativitasnya dan kesempurnaannya dalam membawa program “The Apprentice” ini begitu hidup,” ujar Chatri Sityodtong, Founder and CEO of Group One dalam siaran pers, Selasa (7/12/2021).

Lebih lanjut Karen Seah, Founder of Refinery Media, mengatakan bekerja dengan One Championship dalam produksi program “The Apprentice: One Championship Edition” sangatlah pengalaman yang tidak akan terlupakan, apalagi sampai diberikan penghargaan bergengsi terhadap hasil karya kami tentulah sangat luar biasa.

"Kami sangat bahagia bisa memenangkan penghargaan sekaligus dalam 2 kategori. Atas nama Refinery Media, kami sangat bersyukur atas kepercayaan yang diberikan Chatri Sityodtong dan seluruh tim di One Championship kepada kami dimana tanpa mereka penghargaan ini akan sangat mustahil kita raih,” tambahnya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com