WBC Pasang Whyte Jadi LawanTyson Fury Berikutnya

London, Beritasatu.com - Juara dunia kelas berat Tyson Fury harus menghadapi Dillian Whyte dalam mempertahankan gelar berikutnya menyusul keputusan Dewan Tinju Dunia (WBC). WBC mengatakan Whyte kini telah dipasang sebagai penantang wajib untuk Fury.

"WBC dengan ini memerintahkan dimulainya periode negosiasi bebas sesuai dengan aturan dan regulasi WBC untuk pertarungan wajib antara juara dunia kelas berat WBC Tyson Fury dan penantang mandatory dan juara dunia sementara WBC Dillian Whyte," kata WBC dalam sebuah pernyataan di Twitter.

WBC awalnya mengatakan pada bulan Oktober bahwa Fury hanya harus menghadapi Whyte jika dia tidak dapat mengatur pertarungan gelar juara dunia dengan petinju Ukraina Oleksandr Usyk, juara kelas berat WBA, IBF dan WBO.

Namun setelah jendela 30 hari untuk Fury dan Usyk untuk menyetujui persyaratan berakhir, WBC kini telah pindah untuk memasang Whyte sebagai lawan Fury berikutnya.

