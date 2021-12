Max Verstappen Rebut Pole Position GP Abu Dhabi

Abu Dhabi, Beritasatu.com - Pembalap Tim Red Bull Racing, Max Verstappen mengamankan pole position di balapan GP Abu Dhabi yang akan digelar Minggu (12/12/2021) besok. Ini diraih pembalap asal Belanda itu setelah menjadi yang tercepat di sesi kualifikasi Sabtu (11/12/2021) malam WIB.

Verstappen membukukan waktu 1 menit 22,109 detik di kualifikasi yang berlangsung di Sirkuit Yas Marina, Abu Dhabi.

"Max melakukan putaran yang bagus dan kami tidak bisa menjawabnya hari ini. Dia sepenuhnya layak mendapatkan pole. Tapi kami pikir kami berada dalam posisi yang baik dengan ban kami besok dan kami berharap untuk balapan yang bagus. Saya masih di barisan depan dan kami akan menavigasi dari san,” ujar Lewis Hamilton.

VERSTAPPEN TAKES POLE!



It's his tenth of the year, and it means he has the best seat in the house for the final race!



Hamilton will line up alongside his title rival, with Norris in third#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/XkdfD9VAiB