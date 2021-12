Bamsoet: Baru Kini Ada Kejurnas Otomotif Piala Presiden

Minggu, 12 Desember 2021 | 18:51 WIB

Oleh : Jaja Suteja / JAS

Bogor, Beritasatu.com - Ketua MPR sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo menyatakan selama 76 tahun Indonesia merdeka baru sekarang kejuaraan nasional otomotif Piala Presiden digelar.

Bamsoet bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membuka serta menutup Kejuaraan Nasional Balap Motor Bebek Piala Presiden. Menjadi sejarah besar bagi para pembalap dan pencinta olahraga otomotif, karena sejak Indonesia merdeka selama 76 tahun, baru kali ini terselenggara kejuaraan otomotif memperebutkan Piala Presiden Republik Indonesia.

Hasil Kejurnas Balap Motor Bebek Piala Presiden Republik Indonesia menempatkan pembalap Reynaldo CHD Rtukore dari DKI Jakarta yang bergabung dalam Yamaha Yamalube Seruyan TDR RRS Cargloss Ractech berhasil menjadi Juara Umum kelas MP1 dengan memperoleh 38 poin. Sementara Juara Umum kelas MP2 dimenangkan Dimas Juliatmoko dari Kalimantan Timur yang bergabung dalam Merak Raja Dancer Racetech KYB Samarinda dengan mengumpulkan 33 poin.

"Juara Umum kelas MP3 dimenangkan M Zachry Akbar dari Banten yang bergabung dalam Honda BKJU Pride RCB Proliner Pirelli B'Pro RC3 NHK SSS DRS35 dengan mengumpulkan 45 poin. Sedangkan Juara Umum kelas MP4 dimenangkan oleh Rendy Triyugo usia 12 tahun dari DKI Jakarta yang bergabung dalam MMS Pride WRX Koizumi yang berhasil mengumpulkan 20 poin. Para Juara Umum di masing-masing kelas mendapatkan Piala Bergilir Presiden Republik Indonesia," ujar Bamsoet usai menyerahkan Piala Bergilir Presiden RI kepada para juara umum Kejuaraan Nasional Balap Motor Bebek Piala Presiden Republik Indonesia, di Sirkuit Internasional Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (12/12/21).

Turut hadir jajaran direksi Sirkuit Internasional Sentul, antara lain Komisaris sekaligus Badan Pembina IMI Pusat Tinton Soeprapto, Direktur Utama Didi Hardianto, Direktur Niaga sekaligus Deputi Olahraga Mobil IMI Pusat Lola Moenek, dan Manager Operasional Dika CH.

Sementara pengurus IMI Pusat yang hadir antara lain Badan Pengawas Brigjen Pol Syamsul Bahri, Wakil Ketua Umum Olahraga Sepeda Motor Sadikin Aksa, Wakil Ketua Umum Olahraga Mobil Ananda Mikola, Wakil Ketua Umum Organisasi M Riyanto, Hubungan Antar Lembaga Junaidi Elvis, Guntur Muchtar dan Andrys Ronaldi, Komunikasi dan Media Sosial Dwi Nugroho dan Hasby Zamri, Komisi Sosial Dwi Aroem Hadiatie dan Aris Birawa, serta Komisi Wisata Roy Wicaksono.

Mantab ketua DPR ini menjelaskan, kejuaraan ini diikuti sekitar 106 pembalap dari berbagai daerah yang bertanding di berbagai kelas. Antara lain, Bebek 4-Tak Tune Up 150cc Expert (MP1), Bebek 4-Tak Tune Up 150cc Novice (MP2), Bebek 4 Tak Standar 150 Cc Rookie (MP3), Bebek 4 Tak Standar 150 Cc Beginner (MP4). Serta supporting class Bebek 4 Tak Tune Up 150 Cc Expert (OP1).

"Untuk supporting class Bebek 4 Tak Tune Up 150Cc Expert (OP1) tidak ada Juara Umum. Karena memang fokus utama Kejuaraan Nasional ini ditujukan untuk para pembalap muda. Sementara OP1 termasuk kelas profesional yang sudah memiliki kejuaraan tersendiri. Walaupun demikian, kehadiran mereka tetap menjadi tambahan semangat bagi para pembalap muda lainnya yang hadir dalam kejuaraan nasional ini," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, kejurnas ini akan diselenggarakan secara rutin setiap tahun oleh IMI. Tidak hanya di Sirkuit Internasional Sentul, ke depannya bisa jadi juga diselenggarakan secara bergilir di sirkuit di berbagai daerah lainnya.

"Sehingga olahraga otomotif khususnya balap motor bebek yang merupakan jenis motor paling digemari oleh masyarakat Indonesia, semakin menggeliat. Karena potensinya sangat luar biasa. Di ajang ini saja, pembalap termuda yang ikut serta berusia 9 tahun, yakni Abimanyu Bintang Fermadi yang turun di kelas MP4 bersama ARL MKO Racing Team (Yogyakarta). Semangatnya menjadi inspirasi bagi para generasi muda yang ingin menjadi pembalap," pungkas Bamsoet.

