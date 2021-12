Lahir dari Keluarga Pembalap, Verstappen Wujudkan Impian

Abu Dhabi, Beritasatu.com - Butuh enam tahun buat Max Verstappen untuk menjadi juara dunia setelah menjalani debut sebagai rookie pada 2015. Lahir d Belgia, Verstappen yang ketika berusia 17 tahun itu memang sudah diprediksi akan menjadi juara dunia. Dia mencetak rekor di F1 sebagai pembalap termuda yang mencetak poin dan memenangi balapan (pada usia 18 tahun)

Darahnya sebagai pembalap mengalir dari sang ayah, Jos yang juga pembalap di F1. Jos pernah dua kali naik podium untuk tim Benetton tahun 1994 sebagai rekan satu tim Michael Schumacher ketika itu. Sedangkan sang ibu, Sophie Kumpen, adalah seorang pembalap karting yang handal, yang menjadi lawan calon juara dunia F1 waktu itu Jenson Button.

Memiliki orang tua yang berkarier dari lintasan balap menurun ke Verstappen. Dan, impian orang tua sekaligus pribadi berhasil diwujudkan Verstappen dengan meraih kemenangan dramatis di balapan GP Abu Dhabi yang memastikan dirinya menjadi juara dunia.

Diwarnai ribuan fan beratribut oranye, pembalap 24 tahun itu berhasil menyalip juara dunia tujuh kali dari tim Mercedes Lewis Hamilton di lap terakhir balapan penutup musim di Yas Marina.

