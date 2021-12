Novak Djokovic dan Ash Barty Jadi Juara Dunia ITF 2021

London, Beritasatu.com - Federasi Tenis Internasional (ITF) mengumumkan bahwa petenis nomor satu dunia Novak Djokovic dinobatkan sebagai juara dunia ITF 2021 untuk rekor ketujuh kalinya. Sementara petenis putri nomor satu Ashleigh Barty meraih mahkota keduanya.

Djokovic, yang menyelesaikan tahun itu sebagai nomor satu untuk rekor ketujuh kalinya, memenangi Australia Terbuka, Prancis Terbuka dan Wimbledon. Dia gagal di Olimpiade Tokyo dan final US Open dalam usahanya meraih golden slam.

Petenis Serbia itu melewati rekor Pete Sampras dalam enam kemenangan untuk gelar yang pertama kali dianugerahkan pada 1978 itu.

The undisputed world No.1 @DjokerNole added three Grand Slam singles titles to his resume while rewriting the history books in 2021 πŸ“š



