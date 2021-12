Tambah 2, Total Sembilan Laga NBA Ditunda Akibat Covid-19

Jakarta, Beritasatu.com - Pertandingan lanjutan musim reguler NBA 2021/22 yang harus ditangguhkan karena Covid-19 bertambah dua lagi menyusul pengumuman terbaru liga pada Rabu (23/12/2021).

Laga pertama yang turut ditangguhkan adalah lawatan Brooklyn Nets ke markas Portland Trail Blazers yang sedianya dilangsungkan pada Kamis (23/12/2021), lantaran tim tamu tidak memiliki jumlah pemain yang cukup untuk menjalani pertandingan.

