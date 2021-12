The Apprentice: One Championship Edition Siap Hadir di 150 Negara

Sabtu, 25 Desember 2021 | 17:49 WIB

Oleh : CAH

"The Apprentice: One Championship Edition" (Foto: istimewa)

Singapura, Beritasatu.com - One Championship (One) hari ini mengumumkan acara reality show mengenai bisnis The Apprentice: edisi One Championship yang akan tayang perdana di Netflix pada kuartal pertama tahun 2022 di sekitar lebih dari 150 negara seluruh dunia.

Chatri Sityodtong, Chairman dan CEO One Championship, mengatakan musim pertama dari The Apprentice: Edisi One Championship sangatlah sukses penayangannya.

"Setelah mendapatkan respons yang sangat fantastis di Asia, sudah saatnya seluruh dunia menyaksikan juga tayangan yang sangat berat dan sangat unik dalam sejarah program TV ‘The Apprentice’. Atas nama One Championship, saya benar-benar merasa terhormat terhadap semua dukungan yang kami terima terhadap tayangan tersebut dan saya sangat semangat untuk mempersembahkannya kepada pemirsa di seluruh dunia,” ujar Chatri dalam keterangannya, Sabtu (25/12/2021).

The Apprentice adalah salah satu program televisi realita terbesar dalam sejarah, menilai keahlian bisnis para kandidat yang berkompetisi memperebutkan tawaran pekerjaan langsung dibawah CEO yang sangat berpengaruh. Musim pertama ini terdiri dari 13 episode.

Sementara itu, The Apprentice: One Championship edition baru-baru ini menerima dua penghargaan sekaligus pada ajang Asian Academy Creative Awards 2021 (AAA). Program tersebut memenangkan kategori Best Non-Scripted Entertainment (Program Hiburan Tanpa Skrip Terbaik) dan Best Adaptation of an Existing Format (Adaptasi Terbaik dari Program TV yang sudah ada).

Program yang diluncurkan di Asia awal tahun 2021 ini telah memperoleh jumlah pemirsa diangka kira-kira sebanyak 4 juta pada saat malam penayangan perdananya, mengalahkan angka pemirsa pada malam penayangan perdananya program-program serupa seperti “America’s Got Talent” musim ke-20, “MasterChef Singapore” musim ke-2, “The Voice” musim ke-20 dan “The Masked Singer” musim ke-5, hingga menjadikan tayangan berbahasa Inggris tersebut program TV yang paling ditonton tahun 2021 dalam musim perdananya di Asia menurut broadcast reach-nya.

Sumber: ANTARA