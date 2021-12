Milos Raonic Absen di Australia Terbuka 2021

Jakarta, Beritasatu.com - Petenis Kanada Milos Raonic mengundurkan dari Australia Terbuka (Australia Open) yang digelar bulan depan. Mantan petenis nomor tiga dunia itu absen lantaran masih berusaha memulihkan diri dari cedera tumit yang dialaminya.

Raonic mengalami cedera paha Maret lalu dan kembali bermain setelah tiga bulan absen. Dia harus memangkas musim 2021 karena mengalami masalah tumit ketika tersingkir pada babak pertama Atlanta Terbuka pada Juli.

"Milos Raonic mengundurkan diri dari #AusOpen karena harus melanjutkan pemulihan dari cedera otot achilles," kata penyelenggara Grand Slam itu dalam Twitter.

Milos Raonic has withdrawn from the #AusOpen as he continues his recovery from an Achilles injury.



