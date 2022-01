Samator dan Popsivo Ingin Kembali Kawinkan Gelar Proliga

Rabu, 5 Januari 2022 | 20:15 WIB

Oleh : Bernadus Wijayaka / BW

Jakarta, Beritasatu.com - CEO Surabaya Bhayangkara Samator dan Jakarta Popsivo Polwan, Irjen Pol Firman Santyabudi memperkenalkan skuad untuk PLN Mobile Proliga 2022 di Jakarta, Rabu (5/1/2022). Firman berharap kedua tim kembali juara, sehingga mengawinkan gelar kembali.

Tim putra Samator dan tim putri Popsivo adalah juara Proliga 2019 atau musim terakhir ajang ini bergulir secara lengkap. Proliga 2020 berhenti di tengah jalan karena Covid-19. Adapun tahun lalu juga tidak digelar karena kasus Covid-19 masih tinggi.

Firman mengatakan, pada Proliga 2022, baik tim putra dan putri hadir dengan skuad terbaik. Dia pun optimistis momen mengawinkan gelar pada musim 2019 dapat terulang.

"Saya tidak pernah target muluk, yang penting setiap pertandingan jangan sampai kalah," kata Firman.

Surabaya Bhayangkara Samator bakal hadir dengan deretan pemain bintang dan berlabel tim nasional seperti Rendy Febriant Tamamilang, Nizar Julfikar Munawar, Agil Anggara, Hadi Suharto, Yuda Mardiansyah Putra, dan Fahreza Rakha Abhinaya.

Nama-nama di atas merupakan pevoli yang memperkuat Indonesia saat meraih medali emas pada SEA Games Filipina pada 2019.

Selain itu, Samator juga bakal diperkuat dua pemain asing yakni Tim Taylor dari Australia dan Marko Sindelic asal Serbia. Lalu ada pula pemain lainnya Vaisal, Alfin Daniel Pratama, Henry Ade Novian, Rama Fazza Fauzan, Samsul Kohar, Galih Bayu Saputra, Harris Anggoro, dan Devan Rizki.

Dengan komposisi pemain tersebut, Surabaya Bhayangkara Samator menjadi tim kuat yang berlaga di Proliga musim 2022.

Sementara itu, Jakarta Popsivo Polwan juga bakal hadir dengan deretan pemain bintang seperti Amalia Fajrina Nabila dan Arsela Nuari Purnama. Ada pula dua pemain asing Guedpard Pornpun (Thailand) dan Gina Mambru (Republik Dominika).

Selain itu ada nama lainnya yang memperkuat tim ini yakni, Alviodita Firlyana, Agrafarida Desy Maharani, Shidy Sasgia Dwi Yanuar, Rissa Meiga Rianti, Susilawati, Eris Septia Wulandari, Novita Dinda Pratama, dan Fitriyani Nurjanah.

Lalu Legisya Nur Asyiah, Ayu Cahyaningsiam, Fajriani Ema Herawati, Efa Sari Susilawati, Balbina, dan Rinda Kurnia.

Surabaya Bhayangkara Samator:

Nizar Zulfikar (Setter)

Rendy Tamamilang (Outside Hitter)

Yuda Mardiansyah (Middle Blocker)

Vaisal (Middle Blocker)

Agil Angga Anggara (Outside Hitter)

Alfin Daniel Pratama (setter)

Henry Ade Novian (Libero)

Fahreza Rakha Abhinaya (Libero)

Rama Fazza Fauzan (Opposite)

Samsul Kohar (Opposite)

Galih Bayu Saputra (Outside Hitter)

Tim Taylor (Outside Hitter, asing)

Marko Sindelic (Middle Blocker, asing)

Hadi Suharto (Middle Blocker)

Harris Anggoro (Middle Blocker)

Devan Rizki (Setter)

Pelatih: Sigit Ariwidodo

Jakarta Popsivo Polwan:

Amalia Fajrina Nabila (Outside Hitter)

Arsella Nuari Purnama (Outside Hitter)

Alviodita Firlyana (Outside Hitter)

Agrafarida Desy Maharani (Middle Blocker)

Shindy Sasgia Dwi Yanuar (Middle Blocker)

Rissa Meiga Rianti (Middle Blocker)

Susilawati (Libero)

Eris Septia Wulandari (Libero)

Novita Dinda Pratama (Setter)

Fitriyani Nurjanah (Setter)

Legisya Nur Asyiah (Opposite)

Ayu Cahyaningsiam (Opposite)

Fajriani Ema Herawati (Middle Blocker)

Efa Sari Susilawati (Middle Blocker)

Balbina (Outside Hitter)

Rinda Kurnia (Opposite)

Guedpard Pornpun (Setter, asing)

Gina Mambru (Opposite, asing)

Pelatih: Chamnan Dokmai

Sumber: BeritaSatu.com