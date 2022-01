Dibebaskan dari Tahanan Imigrasi, Djokovic Kembali Berlatih

Melbourne, Beritasatu.com - Petenis nomor satu dunia Novak Djokovic kembali berlatih setelah dibebaskan dari tahanan imigrasi Australia, Senin (10/1/2022). Djokovic mengunggah foto bersama timnya dari Melbourne Park dan berterimakasih kepada hakim karena menolak pembatalan visanya.

"Saya senang dan bersyukur hakim menolak pembatalan visa saya. Terlepas dari semua yang telah terjadi, saya ingin bertahan dan berusaha bertanding dalam Australian Open," tulis petenis Serbia itu melalui akun Twitter-nya @DjokerNole, Senin (10/1/2022).

"Saya tetap fokus kepada hal itu. Saya terbang ke sini untuk bermain dalam salah satu turnamen yang paling penting di depan para penggemar yang luar biasa."

"Untuk saat ini saya tidak bisa mengatakan lebih banyak tetapi terima kasih untuk semua yang mendukung saya melalui semua ini dan mendorong saya untuk tetap kuat."

