Terbang ke Italia, Qarrar Firhand Ali Rajut Impian ke F1

Rabu, 12 Januari 2022 | 16:39 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Pembalap gokar muda Qarrar Firhand Ali akan terbang ke Italia untuk bersaing dalam beberapa kejuaraan sebagai langkah untuk mengasah dan mematangkan kemampuan untuk pembalap berkelas nantinya. Qarrar direncanakan akan terbang ke Italia, Rabu (12/1/2022) malam nanti.

Sebelum ke Italia, Qarrar menyambangi Kantor Ikatan Motor Indonesia bertemu dengan Ketua Umum IMI, Bambang Soesatyo (Bamsoet). Bamsoet berharap Qarrar bisa menimba ilmu di Italia dengan mengikuti banyak kejuaraan.

“Ini merupakan suatu langkah baru mengawali 2022, kita akan melepas lagi satu calon hero baru yang akan membawa dan akan mengharumkan nama bangsa kita di kancah internasional,” ujar pria yang akrab disapa Bamsoet di Kantor Pusat IMI, Jakarta, Rabu (12/1/2022).

Bamsoet menuturkan, Qarrar yang saat ini berusia 11 tahun memulai kariernya sejak 5 tahun kemudian mengikuti kompetisi gokar internasional sejak 2019. Lalu pada tahun 2020 telah menjuarai kejuaraan gokar di Italia.

“Kami minta dukungan dari semua pihak, dan seluruh rakyat Indonesia Qarrar yang berangkat malam ini bisa memenuhi harapan kita semua dan bisa menginspirasi dan dorongan agar anak-anak lain bisa ambil bagian dalam mengharumkan anak bangsa di tingkat internasional,” katanya.

Ketua MPR ini berharap, Qarrar bisa mengharumkan nama dan mengibarkan bendera Indonesia pada kejuaraan intenasional di Italia tersebut. Bamsoet juga berharap dengan Indonesia bisa mempunya bibit-bibit muda sebagai pembalap nasional seperti Qarrar Firhand Ali.

“Kita ingin lagi lebih banyak Qarrar yang lain untuk merajai dunia balap internasional. Dahulu kita punya Rifat Sungkar, Ananda Mikola dan lebih jauh lagi ada Tinton Suprapto, Tommy Soeharto. Nanti Qarrar akan naik kelas dari gokar ke balap dan ke depan lebih banyak lagi,” tuturnya.

Sementara terpisah, ayah Qarrar, Firhand Ali mengaku berat melepas sang anak yang masih belia usianya ke negeri Pizza tersebut. Namun demi mendukung prestasi sang anak dia merelakan itu semua.

“Kalau tidak pernah dimnulai tidak akan terjadi. Kita harus melalui up and down walaupun sebagai seorang ayah kita harus berat meninggalkan anak umur 11 tahun tinggal di Italia, tetapi ya tidak ada hal lain untuk kebaikan anak kita mesti jalani itu,” kata Firhand.

Sementara itu Qarrar Firhand Ali menegaskan dirinya sudah mantap untuk bisa mengikuti kejuaran di Italia. Dia sudah mematangkan persiapan salah satunya dengan rajin berolahraga.

“Jadi setiap hari gym, kalau enggak latihan di track, biasanya aku main simulator balap juga, aku boxing, berenang, fisik dan lari,” pungkas Qarrar.

Dalam balapan di Italia, Qarrar mendapat dukungan dari Telkomsel, Bank BJB, Pertamina dan CRK motorsport.

Sumber: BeritaSatu.com