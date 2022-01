Manganang, Mantan Pevoli Terbaik Indonesia Tunangan

Senin, 24 Januari 2022 | 11:19 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Mantan salah satu pebola voli terbaik Indonesia, Aprilia Manganang, mengunggah foto mesra dengan dambaan hatinya. Foto itu diambil saat acara tunangan.

April, biasa dia disapa, dikenal sebagai salah satu pevoli yang mempunyai smes geledek. Dia membela sejumlah klub voli di Indonesia dan merasakan beberapa kali gelar juara Proliga. Dia juga pernah membela timnas Indonesia di berbagai ajang, seperti SEA Games dan Asian Games. Bahkan, dia merasakan bermain di Liga Thailand, dan menjadi pemain terbaik.

Penampilan terakhirnya di lapangan voli, adalah ketika membela tim putri Bandung Bank BJB di Proliga 2020. Pada September 2020 silam, dia mundur sebagai pemain bola voli. Dan, yang mengejutkan lagi, dia menjadi laki-laki tulen pada Maret 2021. Sebelumnya, anggota TNI AD ini menderita hipospadia sehingga dianggap perempuan.

Selanjutnya, Aprilia Manganang pun secara resmi mengganti nama menjadi Aprilio Perkasa Manganang.

“Tidak ada kata lain selain mengucap syukur atas semua perjalanan hidup yang Tuhan Yesus berikan dan ahkirnya bisa menemukan orang yang tepat yang bisa menerima semua ketidak sempurnaan untuk dijadikan sempurna dan indah.. thanks and love you so much sayang,” kata Manganang dalam Instagram @manganang92.

Menurut salah seorang wasit voli di Tanah Air, Manangang tunangan dengan wanita cantik dari daerahnya, Sangihe.

