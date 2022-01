Diawali Tunggal Putri, Ini Jadwal Semifinal Australia Terbuka

Kamis, 27 Januari 2022 | 10:00 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Melbourne, Beritasatu.com - Turnamen tenis Grand Slam Australia Terbuka (Australian Open) 2022 mulai memasuki babak semifinal, Kamis (27/1/2022). Pertandingan semifinal Australia Terbuka akan mulai digelar sore ini diawali dari tunggal putri.

Petenis nomor satu dunia andalan tuan rumah, Ashleigh Barty, akan berhadapan dengan petenis Amerika non unggulan, Madison Keys.

Buat Barty jika menang di semifinal Australia Terbuka nanti maka akan menjadi final Grand Slam keempatnya setelah Prancis Terbuka 2019 dan Wimbledon 2021 yang berakhir engan gelar juara.

"Saya telah tumbuh sebagai pribadi. Saya telah tumbuh sebagai pemain. Saya merasa menjadi pemain yang lebih lengkap dan memiliki pengalaman dalam menangani berbagai masalah dan pemecahannya di lapangan," ujar Barty.

Petenis 25 tahun itu berharap bisa memecahkan kebuntuan di Australia Terbuka setelah tahun lalu kandas di perempat final. Adapun pencapaian terbaik Barty di Australia Terbuka adalah mencapai semifinal.

Sementara itu Madison Keys baru kembali dari keterpurukan karena cedera. Ia mencapai semifinal keduanya di Australia Terbuka. Petenis 26 tahun ini baru sekali menjuarai Grand Slam, yakni di AS Terbuka 2017.

Pertandingan semifinal lainnya akan mempertemukan Danielle Collins (AS) dengan Iga Swiatek (Polandia). Ini menjadi semifinal Grand Slam kedua buat Collins yang tahun lalu kandas di babak ketiga Australia Terbuka. Collins yang menempati peringkat delapan dunia hanya pernah sekali menjuarai Grand Slam yakni di Prancis Terbuka 2020.

BACA JUGA Tsitsipas Lolos ke Semifinal Australia Terbuka untuk Ketiga Kali

"Rasanya luar biasa. Terutama setelah beberapa tantangan kesehatan yang saya alami. Untuk dapat bersaing dengan para perempuan ini, itu suatu kehormatan," ujar Collins.

Untuk semifinal tunggal putra baru akan dimainkan Jumat (27/1/2022). Rafael Nadal (Spanyol) akan ditantang Matteo Berrettini (Italia). Sedangkan Stefanos Tsitsipas (Yunani) melawan Daniil Medvedev (Rusia).

Nadal mencapai semifinal Australia Terbuka untuk ketujuh kalinya setelah mengalahkan Denis Shapovalov 6-3, 6-4, 4-6, 3-6, 6-3. Sedangkan

Jadwal Australia Terbuka, Kamis, 27 Januari 2022

Tunggal putri:

Ashleigh Barty (Australia) vs Madison Keys (AS) Pukul 15.30 WIB

Danielle Collins (AS) vs Iga Swiatek (Polandia) Pukul 17.00 WIB

Jadwal Australia Terbuka, Jumat, 28 Januari 2022

Tunggal putra:

Matteo Berrettini (Italia) vs Rafael Nadal (Spanyol) Pukul 10.30 WIB

Stefanos Tsitsipas (Yunani) vs Daniil Medvedev (Rusia) Pukul 15.30 WIB

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Reuters