Sitthichai dan Allazov ke Final One Featherweight Kickboxing World Grand Prix

Sabtu, 29 Januari 2022 | 07:30 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Penantang kickboxing kelas featherweight peringkat ketiga Sitthichai Sitsongpeenong memastikan kemenangan atas Davit Kiria di One: Only te Brave. (Foto: istimewa)

Singapura, Beritasatu.com - Penantang kickboxing kelas featherweight peringkat ketiga Sitthichai Sitsongpeenong dan Chingiz Allazov berhasil mendapatkan tiketnya menuju Final Kejuaraan One Featherweight Kickboxing World Grand Prix. Tiket ke final diraih setelah keduanya mengalahkan lawan-lawannya di ajang One: Only te Brave yang ditayangkan langsung dari Singapore Indoor Stadium, Jumat (28/1/2022) malam.

Sitsongpeenong mendominasi Davit Kiria dari awal hingga akhir pertandingan. Sitthichai membuktikan dirinya lebih dulu pada pertandingan semifinal ini, mengalahkan Kiria dengan tendangan kiri khasnya dari jarak jauh. Di ronde kedua, tendangan tinggi kaki kiri Sitthichai mendarat dengan sempurna untuk menjatuhkan striker asal Georgia itu.

BACA JUGA One Championship Rajai Facebook Sepanjang 2021

Kemudian, ronde ketiga menjadi panggung bagi Sitthichai untuk semakin memperlebar jarak dengan lawannya dan meraih kemenangan melalui keputusan bulat. Petarung Thailand yang mendapat penghargaan tersebut kini akan menghadapi Chingiz Allazov di babak final turnamen bergengsi tersebut.

Sedagkan Allazov meraih kemenangan KO atas Smokin’ Jo Nattawut. Allazov yang mengesankan atas Nattawut dari hasil kombinasi serangan di awal pertarungan. Namun petarung Thailand itu berhasil bangkit dan menggagalkan delapan hitungan wajib. Tak lama kemudian, sebuah hook kiri yang ditempatkan dengan baik ke pelipis berhasil membuat Nattawut terjatuh lagi dan mengakhiri pertarungan. Atas penampilannya yang mengesankan, Allazov mendapatkan bonus sebesar US$50.000 dari Chairman dan CEO One, Chatri Sityodtong.

BACA JUGA Stefer Rahardian Nantikan Aksi Jarred Brooks di One Championship

Dalam kartu utama One: Only te Brave yang penuh aksi, Ivan Kondratev menghentikan kickboxer yang sebelumnya tidak terkalahkan yaitu Dovydas Rimkus. Pukulan tangan kiri yang mengarah pada dagu lawannya itu mengakhiri laga di ronde ketiga. Tatsumitsu Wada menghentikan lima kemenangan beruntun milik Wang Shuo, melumpuhkan lawan asal Tiongkok itu dengan serangan ground tanpa henti untuk menang melalui keputusan mutlak.

Hasil Resmi One: Only te Brave

Kickboxing - Featherweight: Sitthichai Sitsongpeenong kalahkan Davit Kiria melalui Keputusan Bulat

Kickboxing - Featherweight: Chingiz Allazov kalahkan Jo Nattawut melalui KO pada menit 1:55 ronde pertama

Mixed Martial Arts - Lightweight: Zhang Lipeng kalahkan Ruslan Emilbek Uulu melalui KO pada detik 0:32 ronde pertama

Kickboxing - Heavyweight: Rade Opacic kalahkan Francesko Xhaja melalui TKO pada menit 2:00 ronde kedua

Mixed Martial Arts - Welterweight: Hiroyuki Tetsuka kalahkan Edson Marques melalui KO pada menit 1:05 ronde ketiga

Mixed Martial Arts - Strawweight: Jarred Brooks kalahkan Hiroba Minowa melalui Keputusan Bulat

Kickboxing - Catchweight (71,65 KG): Ivan Kondratev kalahkan Dovydas Rimkus melalui KO pada detik 0:35 ronde ketiga

Mixed Martial Arts - Catchweight (61.50 KG): Tatsumitsu Wada kalahkan Wang Shuo melalui Keputusan Bulat

Mixed Martial Arts - Bantamweight: Purev Otgonjargal kalahkan Micael De Jesus melalui Keputusan Bulat

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com