Jadi Raja Grand Slam, Rafael Nadal Salip Federer dan Djokovic

Melbourne, Beritasatu.com - Rafael Nadal menobatkan dirinya sebagai petenis terbanyak pemegang gelar Grand Slam sebanyak 21. Sejarah ini diciptakan petenis Spanyol itu setelah menjuarai Australia Terbuka 2022.

Gelar diraih Nadal setelah di babak final menaklukkan Daniil Medvedev 2-6, 6-7 (7), 6-4, 6-4, 7-5 dalam laga final yang dimainkan di Rod Laver Arena, Minggu (30/1/2022) malam WIB.

Dengan capaian 21 gelar Grand Slam, Nadal melewati catatan dua pesaingnya Roger Federer dan Novak Djokovic

Sejak memenangkan gelar grand slam pertamanya pada tahun 2005, Nadal bersama Federer dan Djokovic telah mengubah popularitas tenis dalam dua dekade terakhir.

Ketiganya telah memenangkan total 61 gelar Grand Slam di antara mereka. Ketiga superstar telah mencapai karier Grand Slam, yang berarti mereka telah memenangkan keempat gelar Grand Slam. Namun, Nadal unik dalam satu hal karena ia juga telah memenangkan emas tunggal dan ganda Olimpiade, yang gagal diraih Federer dan Djokovic.

🇪🇸 @RafaelNadal adds a second #AusOpen title to his resume #AO2022 pic.twitter.com/ChkOR5oqFB