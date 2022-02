The Apprentice: One Championship Edition Hadirkan Tiga Tantangan Berat

Selasa, 1 Februari 2022 | 19:08 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - One Championship menggabungkan ujian fisik serta tugas bisnis dalam setiap episode “The Apprentice: OneChampionship Edition” yang resmi tayang di Netflix mulai hari ini, Selasa (1/2/2022). Realitas televisi tanpa naskah ini bisa dinikmati di lebih dari 150 negara di dunia, termasuk Indonesia.

Edisi kali ini jelas berbeda dari sebelumnya dan dipastikan 16 kandidat terpilih menghadapi tantangan berat.

"Pemenangnya akan diganjar kontrak kerja senilai 250.000 dolar AS (sekitar Rp 4 miliar) dan menjadi anak didik dari CEO dan Chairman One Championship, Chatri Sityodtong, selama setahun di Singapura. Sang juara juga akan belajar tentang bagaimana Chatri membangun One Championship dari nol hingga menjadi salah satu properti media olahraga terbesar di dunia saat ini," tulis One Championship dalam siaran pers, Selasa (1/2/2022),

Selama 13 episode, para kandidat, termasuk Paulina Purnomowati dari Indonesia, harus menghadapi ujian fisik yang diberikan oleh para atlet dan juara seni bela diri. Mereka digembleng lewat berbagai aktivitas yang menguji ketahanan tubuh dan juga karakter.

Adapun tiga tantangan berat yang harus dilewatkan peserta adalah pertama, memanjat tali di ketinggian sekitar empat meter.

Mereka akan dibagi ke dalam dua tim, dan masing-masing anggota diwajibkan menuruni dan memanjat tali. Tim yang berhasil menyelesaikan tantangan paling cepat akan dianggap sebagai pemenang.

Kedua, menyelamatkan diri dalam simulasi kecelakaan helikopter. Peserta berada dalam simulasi kecelakaan helikopter dan bisa tenggelam jika tidak berhasil meloloskan diri pada waktu yang telah ditentukan. Selain keberanian dan ketenangan, tentu insting mereka dalam menyelamatkan diri bakal diuji. Selain itu, kemampuan berenang pun akan jadi sangat krusial.

Setelah mampu melepaskan diri dari puing, kecepatan mereka dalam menyelam di air akan diuji karena bisa saja tabung oksigen yang mereka kenakan keburu habis sebelum sampai di permukaan darat.

Tantangan ketiga adalah duel grappling. Seperti diketahui grappling dikenal sebagai olahraga lembut karena lebih banyak mengandalkan kemampuan membelit dan mengunci dibandingkan disiplin bela diri lain yang membutuhkan banyak tenaga. Namun, ini juga jadi olahraga berbahaya karena bisa mematahkan anggota tubuh lawan bahkan membuat mereka kesulitan bernafas.

