Marquez Sudah Tiba untuk Tes MotoGP di Mandalika

Lombok, Beritasatu.com – Mantan dunia MotoGP Marc Marquez mendarat di Bandara Internasional Lombok, Senin (7/2/2022) untuk mengikuti uji coba pra-musim di Sirkuit Pertamina Mandalika dan peluncuran skuat serta livery tim Repsol Honda.

Dia hadir ditemani adiknya, Alex Marquez, yang juga akan menunggangi Honda bersama tim LCR.

Marquez tampil santai dengan jaket hoodie warna abu-abu dan menyeret sendiri kopernya ditambah tas ransel di punggung.

Sejumlah wartawan Indonesia menyambutnya dan melontarkan sejumlah pertanyaan, yang disambut ramah oleh si legenda hidup MotoGP.

Peluncuran skuat Repsol Honda akan digelar Selasa (8/2/2022) besok sementara tes sirkuit berlangsung tiga hari mulai 11 Februari.

Musim 2020-2021 kurang bersahabat dengan si pembalap Spanyol itu setelah dia dibekap cedera berkepanjangan yang membuatnya absen di sejumlah seri dan gagal mempertahankan titelnya.

Dia sudah dinyatakan fit setelah menjalani operasi untuk mengatasi masalah penglihatan ganda yang dia dapat akibat kecelakaan waktu latihan.

🇮🇩 @marcmarquez93 has arrived in Indonesia!



Plenty of interest as the eight-time World Champion touches down ahead of the #MandalikaTest! 🙌#MotoGP pic.twitter.com/n5rTkX0eM4