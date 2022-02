MotoGP: Tiba di Lombok, Enea Bastianini Temukan Kelelawar di Kamarnya

Selasa, 8 Februari 2022 | 13:46 WIB

Oleh : Jaja Suteja / JAS

Lombok Tengah, Beritasatu.com - Pembalap Gresini Racing, Enea Bastianini, mendapatkan "kejutan" saat memasuki kamar hotel tempatnya menginap di Lombok untuk mengikuti MotoGP. Pembalap asal Italia ini mendapati kelelawar terbang di kamarnya, Senin (7/2/2022).

Adanya kelelawar yang terbang ke sana- ke mari di kamarnya, pembalap asal Italia ini pun mengabadikannya kejadian ini lewat video yang diunggahnya ke Insta Story, @bestia23, Selasa (8/2/2022). Pembalap berusia 24 tahun menyebut kelelawar tersebut sebagai "batman". Dalam video itu dia menulis keterangan, "arrivo in Indonesia e trovo batman in camera" atau "Saya tiba di Indonesia dan menemukan batman di kamar saya."

Dalam video berdurasi 13 detik tersebut tampak petugas hotel tengah berusaha menangkap kelelawar.

Enea Bastianini tiba di Lombok untuk mengikuti tes pramusim MotoGP di Sirkuit Mandalika. Pembalap dengan julukan La Bestia ini tergabung di Tim Gresini Racing MotoGP bersama Fabio Di Giannantonio.

Kejadian serupa pernah dialami pembalap SuperBike, Scott Reding. Pembalap asal Inggris itu juga mengalaminya saat akan membalap di Sirkuit Mandalika dalam World Superbike 2021.

Video tersebut juga diunggah @motorstar93 di akun Twitternya. Video tersebut disertai keterangan Enea found Batman upon arriving in his room. #MandalikaTest

Enea Bastianini Menemukan Kelelawar di Kamar Hotelnya

Enea found Batman upon arriving in his room 😭😂 #MandalikaTest

pic.twitter.com/YQ2ay2EXwf — Jessica 🥰 (@motorstar93) February 7, 2022

Sumber: BeritaSatu.com