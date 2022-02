Pembalap MotoGP Pamer Pesona Lombok, Erick Thohir: Enjoy Indonesia

Lombok, Beritasatu.com – Setibanya di Lombok, Indonesia, para pembalap MotoGP langsung merasakan atmosfer berbeda. Mereka seakan disuguhi “surga” ketika berada di Lombok. Suasana alami dan keindahan alam Lombok membuat para pembalap terbuai.

Banyak dari pembalap yang kemudian membagikan momen indah di Lombok di media soal yang mereka miliki. Hampir semuanya begitu menikmati kenyamanan dan menganggumi pesona alam Lombok.

Salah satunya Marc Marquez yang hanya mengenakan celana pendek berfoto di atas bukit. "I Love With This Place", tulisnya di twitter.

In love with this place❤️🤍 #Indonesia pic.twitter.com/JwYhEWRAW4