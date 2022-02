Berapa Putaran Tercepat Mandalika Sekarang?

Jakarta, Beritasatu.com - Sebagai trek balap yang masih sangat baru, Sirkuit Internasional Mandalika masih menunggu banyak rekor baru, salah satu yang terpenting adalah waktu putaran tercepat, atau fastest lap.

Mungkin tidak perlu menunggu terlalu lama, karena Jumat (11/2/2022) besok sirkuit di Lombok ini akan dijajal oleh mesin-mesin MotoGP yang merupakan sepeda motor balap terkencang di dunia di ajang grand prix internasional saat ini.

Sampai hari ini, putaran tercepat di Mandalika adalah 1 menit 32,877 detik, atas nama juara dunia World Superbike Toprak Razgatlioglu. Kecepatan rata-rata dalam putaran itu adalah 166,67 km/jam.

Rekor tersebut dia ukir saat Superpole atau penentuan posisi start pada 20 November 2021 dalam kondisi trek kering dan cuaca cerah.

Rekor putaran tercepat dalam balapan adalah 1 menit 34,288 detik yang juga dipegang oleh Razgatlioglu, yaitu pada Race 1 putaran ke-19. Kecepatan rata-rata dia 164,18 km/jam.

Kecepatan puncak atau top speed adalah 290,3 km/jam, diukir oleh Alvaro Bautista di ajang yang sama ketika dia masih membela tim Honda Racing Corporation. Pembalap Spanyol itu boleh bangga karena dia menjadi satu-satunya yang mampu menggeber motor hingga di atas 290 km/jam di Mandalika, sampai hari ini.

