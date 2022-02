Jalani Tes Pramusim, Pembalap MotoGP dan Kru Bebas Covid-19

Lombok, Beritasatu.com - Komando Lapangan MotoGP Mandalika Marsekal TNI (purn) Hadi Tjahjanto menyatakan, dari hasil tes swab PCR yang telah dilakukan kepada para kru dan pembalap tes pramusim MotoGP tidak ada yang positif Covid-19 termasuk varian baru Omicron.

"Allhamdulilah semua kru dan pembalap tes pramusim MotoGP Mandalika bebas Covid-19," kata Hadi saat meninjau Sirkuit Mandalika di Praya, Jumat (11/2/2022).

Ia mengatakan, keamanan para kru dan pembalap dari Covid-19 dipastikan aman dengan adanya penerapan travel bubble, baik itu mulai dari kedatangan sampai dengan ke tempat penginapan serta di area Sikuit Mandalika.

"Selama acara balapan di area paddock Sirkuit itu yang masuk adalah kru dan pembalap," katanya.

