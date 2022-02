Waktu Tes MotoGP Ditambah 45 Menit Gara-gara Sirkuit Kotor

Mandalika, Beritasatu.com - Uji coba perdana MotoGP di Sirkuit Mandalika, Lombok, sempat diberi bendera merah Jumat (11/2/2022) pagi karena hujan semalaman membuat trek kotor dan licin.

Sesi latihan dimulai dalam kondisi basah pukul 09:00 WITA tetapi kemudian dihentikan sementara agar bisa dibersihkan.

Juga mengingat para pembalap MotoGP baru kali ini melakukan uji coba di Mandalika dan belum akrab dengan karakternya.

Sebagai kompensasi, sesi hari ini ditambah 45 menit sehingga akan selesai pukul 17:45 WITA, menurut keterangan panitia.

Kru televisi MotoGP melaporkan di lokasi bahwa sejumlah bagian trek perlu dibersihkan.

Frankie Carchedi, kepala kru pembalap Suzuki Ecstar Joan Mir, membenarkan kondisi tersebut.

“Hujan pagi ini juga kembali membuat kotor trek,” kata Carchedi.

Saat berita ini diturunkan, sebagian besar pembalap sudah kembali ke trek dan menggeber motor dalam kondisi trek kering.

New finish time of 17:45 local time (10:45 GMT+1) 🏁



45 minutes of extra track time has been added on after the red flag stoppage earlier this morning 👍#MandalikaTest