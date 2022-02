Video: Sejarah, Pembalap MotoGP Beraksi Pertama Kali di Mandalika

Mandalika, Beritasatu.com - Meksipun bukan awal yang sempurna akibat trek yang basah, Sirkuit Mandalika di Pulau Lombok mengukir sejarah Jumat (11/2/2022) pagi ketika para pembalap MotoGP untuk pertama kalinya beraksi di sana.

Video kompilasi MotoGP.com menunjukkan para pembalap top seperti Marc Marquez, juara dunia Fabio Quartararo, dan pembalap Suzuki Alex Rins mulai menyusuri tikungan-tikungan di Mandalika untuk mengenali karakternya.

Hujan yang turun semalaman membuat kondisi trek basah dan kotor sehingga sesi tersebut sempat terkena red flag atau dihentikan sementara.

Situasi tersebut juga membuat para pembalap MotoGP tidak bisa segera melampaui rekor sirkuit yang tercipta saat ajang Superbike November tahun lalu.

Sebagai kompensasi, waktu tes MotoGP ditambah sebanyak 45 menit dan akan berakhir pukul 17:45 Wita.

There's something right about #MotoGP bikes riding around Mandalika! 🤩



Get a glimpse of the riders taking their first laps around the new Indonesian circuit! 🇮🇩#MandalikaTest pic.twitter.com/MqhCnXGbmZ