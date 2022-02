Motion Sport Indonesia Kampanyekan Tema Fearless di Tahun 2022

Jumat, 11 Februari 2022 | 17:46 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Jakarta, Beritasatu.com – Produsen sports apparel buatan dalam negeri yakni Motion Sport Indonesia merayakan hari jadi ke-12 tahun dengan mengkampanyekan tema “Fearless” (tidak kenal takut). Founder Rizki Adventus memaparkan bahwa Motion Sport Indonesia masih mampu bertahan di tengah gempuran banyak brand lokal di Indonesia.

"Motion Sport Indonesia terus eksis karena kami terus mengikuti perkembangan zaman dan juga sangat memperhatikan detail-detail kecil. Slogan Fearless juga mempunyai makna yang sangat luas. Di masa pandemi ini kami juga berbagi dukungan kepada semua orang yang sedang berperang dengan Covid-19, untuk tidak takut melalui masa sulit yang sudah kita lalui bersama dalam dua tahun belakangan ini," ujar Rizki dalam keterangannya, Jumat (11/2/2022).

BACA JUGA Bersiap FIBA Asia Cup, Perbasi Gelar Indonesia Basketball Festival 2022

Fearless dimaknai Rizki untuk tidak takut untuk menghadapi setiap perkembangan dan perubahan yang begitu cepat terlebih di masa pandemi.

Hingga kini Motion sudah pernah dipercaya mengusung jersey buat tim-tim basket mulai dari tingkat sekolah bahkan klub basket profesional, c ntohnya membuat baju basket untuk tim 3x3 Indonesia, Jakarta Swift, PON DKI Putra 2020, tim kampus ITHB Bandung, UPH Jakarta, Esa Unggul, UBAYA Surabaya, LOUVRE Surabaya. Motion bahkan pernah juga mensponsori official apparel panitia dan wasit untuk kompetisi liga basket putri Srikandi Cup serta tim partisipan Merpati Bali dan Sahabat Semarang.

“Selamat ulang Tahun ke-12 untuk Motion Sports Indonesia. Terima kasih atas dukungannya untuk Tim ITHB Arrows selama ini. Salut dan juga bangga dengan kontribusi yang diberikan Motion untuk perkembangan basket Indonesia. ITHB Arrows wishes you a Happy Birthday and many more years to come,” komentar Ricky Gunawan, pelatih kepala tim kampus ITHB Bandung, yang juga kini sebagai asisten pelatih di tim Indonesian Basketball League (IBL) Indonesia Patriots.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com