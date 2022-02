Rifqi Fitriadi Borong Dua Gelar Juara Mandiri Tennis Open 2022

Minggu, 13 Februari 2022 | 20:20 WIB

Oleh : Hendro D Situmorang / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Petenis tunggal nomor satu Indonesia, Muhammad Rifqi Fitriadi (23 tahun) berhasil menjuarai Mandiri Tennis Open 2022. Di final, wakil Jawa Timur yang menjadi unggulan teratas itu mengalahkan Achad Imam Ma’ruf dari Papua Barat. Rifqi menang dua set langsung, 6-2 6-1.

“Rasanya senang dan bahagia akhirnya bisa juara karena ada sedikit tekanan bagi saya untuk tampil maksimal di turnamen Mandiri Tennis Open 2022 ini,” ungkapnya usai laga di lapangan tenis utama The Sultan Hotel & Residence Jakarta, Minggu (13/2/2022).

Tak hanya berjaya di nomor tunggal, Rifqi juga melengkapi gelarnya dengan memboyong gelar juara sektor ganda turnamen berhadiah total Rp 200 juta ini. Duetnya bersama petenis Papua asal Pulau Madura, Gunawan "Gugun" Trismuwantara sukses menekuk duet Kalimantan Selatan/Jawa Barat, Tegar Abdi Satrio Wibowo dan Rafli Febi Tri Prasetyo 6-2 6-2.

Di kelompok putri, Aldila Sutjiadi (26) keluar sebagai yang terbaik di nomor tunggal. Petenis terbaik Indonesia yang membela Jawa Timur itu unggul atas seeded keempat, Fadona Titalyana dari Kalimantan Selatan. Aldila unggul straight set, 7-5 6-0.

“Di set pertama, saya cukup kesulitan dan sempat ketinggalan 2-4 namun bisa maintenance permainan untuk tetap stay dan berbaik unggul 5-4. Fadona, petenis yang sangat taktikal,” ucap Dila yang segera bertolak ke AS sebelum mengikuti turnamen WTA 250 di Guadalajara, Meksiko.

Duet Beatrice Gumulya/Jessy Rompies (Jawa Timur) menjadi kampiun sektor ganda. Bea/Echi menyisihkan perlawanan pasangan kembar dari DKI Jakarta, Fitriana Sabrina dan Fitriani Sabatini, 6-1 6-3.

Tennis Open 2022 yang disponsori PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ini merupakan turnamen nasional pertama dalam kalender kompetisi resmi PP Pelti pada masa dua tahun pandemi.

Hasil Final, Minggu (13/2/2022)

Tunggal Putra: M. Rifqi Fitriadi vs Achad Imam Ma’ruf 6-2 6-1

Ganda Putra: Gunawan Trismuwantara/Rifqi Fitriadi vs Rafli Feby 6-2 6-2

Tunggal Putri: Aldila Sutjiadi vs Fadona Titalyana 7-5 6-0

Ganda Putri: Beatrice Gumulya/Jessy Rompies v Fitriana Sabrina/Fitriani Sabatini 6-1 6-3

Sumber: BeritaSatu.com