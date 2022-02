One Championship: Sunoto Siap Tanding Ulang Lawan Tial Thang

Selasa, 15 Februari 2022 | 13:18 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Petarung One Championship asal Indonesia, Sunoto. (Foto: One Championship)

Jakarta, Beritasatu.com - Kemenangan belum menghampiri Sunoto saat berlaga menghadapi petarung Myanmar Tial Thang dalam ajang One Championship bertajuk One: Bad Blood pada Jumat (11/2/2022) di Singapore Indoor Stadium, Singapura. Laga seni bela diri campuran (mixed martial arts/MMA) divisi bantamweight tersebut berakhir tanpa pemenang (no contest).

Penyebabnya Sunoto tak bisa melanjutkan laga akibat serangan lutut ilegal yang tak sengaja mendarat di bagian terlarang.

Tercatat, ada dua serangan lutut yang membuat wasit Olivier Coste dua kali menghentikan laga agar Sunoto mendapat perawatan.

Setelah serangan lutut kedua, wasit pun memberi kartu kuning pada Tial Thang dan menghentikan laga kurang dari dua menit sejak pertarungan dimulai. Hal itu memicu perdebatan di media sosial. Ribuan komentar dari warganet dari berbagai negara memenuhi kolom komentar media sosial One Championship dan juga akun pribadi Sunoto.

Komentar banyak berdatangan dari suporter Sunoto asal Indonesia dan penggemar Tial Thang dari Myanmar dan Amerika Serikat. Seperti diketahui, petarung berjuluk “The Dragon Leg” tersebut saat ini berlatih di Sanford MMA di Amerika Serikat.

Perdebatan warganet didasari oleh pertanyaan apakah wasit telah mengambil keputusan tepat atau serangan Tial Thang justru mendarat bersih di tubuh Sunoto.

Terkait hal tersebut, Sunoto pun angkat bicara. “Serangan itu memang benar-benar low blow (ilegal). Yang pertama masih OK, itu enggak terlalu keras dan saya masih bisa lanjut. Yang kedua itu saya benar-benar sakit dan enggak bisa lanjut. Bahkan nafas saja terasa sesak,” ujar Sunoto dalam wawancara dengan One Championship pada Senin (14/2/2022).

Setelah kejadian tersebut, Sunoto segera menjalani pemeriksaan di rumah sakit terdekat.

“Begitu habis tanding, langsung diperiksa dokter untuk tes urine dan lainnya. Bagian itu memang bengkak karena terkena benturan keras, tetapi syukurlah dokter mengatakan jika itu tidak membahayakan organ internal,” lanjutnya.

Di media sosial, Sunoto mengaku sempat mengecek dan mengetahui ada banyak komentar terkait laga tersebut. Bahkan, ada yang menganggapnya hanya berakting kesakitan. Meski sempat gregetan dengan komentar warganet, tetapi Sunoto tidak ambil pusing.

Sesaat setelah laga dinyatakan berakhir no contest, terlihat jelas raut kekecewaan dari Tial Thang. Awalnya, ia seperti tidak percaya telah melakukan serangan ilegal dan memprotes keputusan wasit. Namun, setelah beberapa saat, ia terekam meminta maaf pada Sunoto dan mengharapkan kesembuhan agar mereka bisa kembali berlaga ulang.

Sumber: BeritaSatu.com