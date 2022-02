Rayakan Satu Dekade, One Championship Hadirkan Mega Fight di One X

Jumat, 18 Februari 2022 | 16:34 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Untuk memperingati satu dekade One Championship, organisasi seni bela diri terbesar di dunia ini akan menggelar One X pada 26 Maret mendatang (Foto: istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Untuk memperingati satu dekade One Championship, organisasi seni bela diri terbesar di dunia ini akan menggelar One X pada 26 Maret mendatang. Perhelatan ini akan menampilkan berbagai spektrum olahraga kombat dari para atlet kelas dunia.

Ajang yang bakal dihelat di Singapura ini akan menjadi gelaran terbesar sepanjang sejarah berdirinya One Championship. Dalam unggahan di Facebook, CEO dan Chairman One Championship, Chatri Sityodtong, mengumumkan jika One X akan menampilkan total 24 laga.

"Dari deretan laga yang telah diumumkan sejauh ini, tak salah jika One X bakal tercatat dalam sejarah sebagai salah satu perhelatan terbesar dalam dunia bela diri," ujar Chatri dalam keterangannya, Jumat (18/2/2022).

Per Jumat (18/2/2022), terdapat 11 laga yang telah terkonfirmasi. Di laga puncak, ratu divisi atomweight “Unstoppable” Angela Lee akan mencoba mempertahankan sabuk emas dari tantangan Stamp Fairtex yang meraih posisi penantang teratas usai memenangi One Women’s Atomweight World Grand Prix pada akhir tahun lalu.

Laga ini akan menandai kembalinya sang juara bertahan usai melahirkan putri pertamanya. Bagi Stamp, kemenangan akan mengukir namanya dalam prasasti sejarah One Championship sebagai atlet pertama yang berhasil meraih gelar juara dalam tiga olahraga berbeda. Sebelumnya, ia adalah peraih sabuk Juara Dunia One Women’s Atomweight Kickboxing dan Muay Thai.



Laga Spesial

Melengkapi dua laga utama, pertarungan dengan aturan MMA dan Muay Thai juga akan turut menghiasi. Dalam laga spesial tersebut, dua seniman bela diri legendaris Demetrious Johnson dan Rodtang Jitmuangnon akan saling unjuk kemampuan.

Kedua atlet dengan catatan luar biasa impresif ini akan bertarung selama empat ronde selama masing-masing tiga menit.

Ronde pertama dan ketiga akan berlangsung dalam peraturan Muay Thai, sementara dua ronde lainnya akan berjalan di bawah aturan MMA.

Dengan kemampuan tingkat tinggi yang mereka miliki, laga tentu bisa berakhir dalam sekejap tanpa harus menunggu penilaian juri.

One X juga akan menampilkan laga perebutan gelar One Bantamweight Muay Thai antara sang juara bertahan Nong-O Gaiyanghadao melawan Alaverdi “Babyface Killer” Ramazanov. Selain itu, dua laga perebutan gelar juga akan tersaji dalam ranah kickboxing.

Capitan Petchyindee akan mempertaruhkan sabuk One Bantamweight Kickboxing miliknya saat menghadapi Hiroki Akimoto – petarung asal Jepang yang juga rekan satu tim Eko Roni Saputra di Evolve MMA.

Laga Puncak

Laga puncak turnamen grand prix sendiri akan berlangsung di One X. Kedua finalis, Sittichai dan Chingiz Allazov, akan saling berhadapan demi meraih tempat sebagai penantang gelar berikutnya.

Laga selanjutnya juga tak kalah memicu adrenalin. “Arale Chan” Ham Seo Hee akan menghadapi Denice “Lycan Queen” Zamboanga dalam laga tanding ulang yang telah lama ditunggu. Laga pertama mereka berakhir bagi kemenangan Ham. Namun, hasil tersebut memicu perdebatan di kalangan penggemar.

Tiga laga lain akan menampilkan laga kickboxing divisi lightweight antara Nieky “The Natural” Holzken melawan Islam Murtazaev serta dua laga MMA antara Jeremy “The Jaguar” Miado melawan Lito "Thunder Kid” Adiwang di kelas strawweight dan Amir Khan kontra Ryogo “Kaitai” Takahashi di divisi featherweight.

Sumber: BeritaSatu.com